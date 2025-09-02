الذهب عيار 21 يختم تعاملاته الثلاثاء بزيادة 55 جنيها

أغلق الذهب تعاملاته اليوم علي ارتفاع بقيمة تتراوح بين 50 لـ 60 جنيها في الجرام الواحد، حيث سجل عيار 21 الأكثر شيوعا في مصر نحو 4780 جنيه للشراء سعر الختام مقابل 4725 جنيه سعر المستهل لتصل الزيادة لنحو 55 جنيها.

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال تعاملات ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 5463 جنيهًا للشراء .

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء إلى 5008 جنيهًا للشراء .

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم إلى 4780 جنيهًا للشراء .

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء نحو 4097 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء نحو 3187 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجّل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء نحو 2731 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 38240 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الثلاثاء



أسعار الذهب في مصر اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 169914 جنيها.

سعر أوقية الذهب عالميا

سجلت سعر الأوقية 3536.94 دولار سعر البورصة العالمية.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

معدل الفائدة الرئيسية:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالميا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.