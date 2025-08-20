قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طرح البوستر الرسمي لحكاية Just You من مسلسل ما تراه، ليس كما يبدو
الملك المصري يحكم قبضته على الدوري الإنجليزي.. صلاح أول من يحقق كل الألقاب الفردية في موسم واحد
بعد مطالب باستبعاد أصحاب المصالح.. ما دور لجان حصر مناطق الإيجار القديم؟
أحدهم ارتدى النقاب.. كيف سرق المتهمون شقة أحمد شيبة؟
من رماد إلى أسمدة وأعلاف| قش الأرز ثروة قومية للمزارعين.. والفلاحين: الطن يتراوح من 50 لـ100 جنيه
تنظيم الاتصالات: مليون شخص سجل في خدمة المكالمات الترويجية
خالد الغندور يشيد بهدف عمرو السولية في مباراة إنبي
أحمد موسى: جامعة زويل نموذج مشرف للتعليم والبحث العلمي في مصر
أحمد موسى يتغنى بمحمد صلاح: شرّف وطنه ويصنع التاريخ
أحمد موسى منفعلا على الهواء: لا مساومة على غزة.. ومصر ترفض الابتزاز الإسرائيلي
أحمد موسى: الجيش المصري مستعد في كل وقت.. ولقاءات مكثفة لوزير الدفاع مع القيادات
مفيش حد يساوم مصر.. أحمد موسى: الـ100 مليون مصري مستعدون يلبسوا الأفرول
اقتصاد

تراجع في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم

أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر
علياء فوزى

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية بقيمة 5 جنيهات في الجرام الواحد.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في مصر اليوم بدون مصنعية 

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 5183جنيهًا للشراء .

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22  إلى 4751 جنيهًا للشراء .

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 4535 جنيهًا للشراء .

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3887 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو  3023 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 12

سجّل سعر جرام الذهب عيار 12  اليوم 2591 جنيهًا للشراء. 

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 36.280 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب في مصر  
أسعار الذهب في مصر اليوم  لـ الأوقية بلغت نحو 161205 جنيها.

سعر أوقية الذهب عالميا

سجلت سعر الأوقية 3347.17 دولار سعر  البورصة العالمية.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

معدل الفائدة الرئيسية.. يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. 

أسعار النفط عالميا.. عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

