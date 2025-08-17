قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقان لا ثالث لهما.. تلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتوعد بمرحلة جديدة من التصعيد ضد حماس في غزة
مصر الخامس عالميا.. منتخب اليد يهزم ايسلندا 33 /31 فى كأس العالم
الوزير: كوبري خور مايو يتكون من 9 محاور بارتفاع 80 مترا.. صور
الهلال الأحمر المصري: 2400 طن مساعدات غذائية وطبية بقافلة «زاد العزة» إلى غزة
محافظ المنيا: نقدم الدعم اللازم للجادين في استكمال إجراءات تقنين الأراضي
أخبار خدمية متنوعة.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
حريق يلتهم إنتاجية 400 فدان من محصول الكتان بقرية شبراملس بزفتي ..صور
إسرائيل تهتز باحتجاجات واسعة تطالب بعودة الرهائن وسط انتقادات لنتنياهو | صور
بيان من هيئة الدفاع عن الطفل ياسين قبل جلسة الاستئناف غدا
بقناع الأكسجين.. آيتن عامر تتعرض لوعكة صحية مفاجئة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تراجع الطلب.. انخفاض جديد في أسعار الذهب

مشغولات ذهبية
آية الجارحي

تراجعت أسعار الذهب لتفقد معظم المكاسب التي سجلتها خلال الأسبوع الماضي، في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية وتزايد الإقبال على المخاطرة مع تركيز الأسواق على المحادثات الأمريكية الروسية المقبلة بشأن الحرب في أوكرانيا.


سجل سعر أونصة الذهب العالمي 3335 دولارا.

سعر الذهب في مصر اليوم  الاحد 17-8-2025


يقدم موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب اليوم الاحد 17-8-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة.


بورصة الذهب مباشر


سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  3335 دولارًا للأوقية.


سعر الذهب عيار 18


سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3891 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21


سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4540 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

 
سعر الذهب عيار 24


أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل  5189 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر  36.320 جنيه.

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، على أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح سامي، أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

أضاف أن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، إلى أن أحدًا لا يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم الاحد بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميًا سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 21 الجنيه الذهب سعر الذهب مصر

بالصور

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة

أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

