تراجع الطلب.. انخفاض جديد في أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب لتفقد معظم المكاسب التي سجلتها خلال الأسبوع الماضي، في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية وتزايد الإقبال على المخاطرة مع تركيز الأسواق على المحادثات الأمريكية الروسية المقبلة بشأن الحرب في أوكرانيا.



سجل سعر أونصة الذهب العالمي 3335 دولارا.

سعر الذهب في مصر اليوم الاحد 17-8-2025



يقدم موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب اليوم الاحد 17-8-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة.



بورصة الذهب مباشر



سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 3335 دولارًا للأوقية.



سعر الذهب عيار 18



سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3891 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21



سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4540 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24



أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 5189 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 36.320 جنيه.

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، على أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح سامي، أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

أضاف أن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، إلى أن أحدًا لا يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.