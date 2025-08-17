قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

دواجن بيضاء
دواجن بيضاء
آية الجارحي

شهدت أسعار الدواجن،  اليوم الاحد 17-8-2025، ارتفاعا طفيفا في المزارع والأسواق، عقب تراجع قوي منذ بداية الشهر الماضي،

وهبط سعر كيلو الدواجن من مستوى الـ 80 جنيهًا، إلى 65  جنيهًا للكيلو الآن. 

أسعار الدواجن بالأسواق 

وكانت أسعار الدواجن تراجعت بأكثر من 15 جنيهًا في الكيلو الواحد مقارنة بأسعار بداية الشهر الماضي.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد في المزارع والأسواق ضمن نشرته الخدمية.

اقرأ أيضًا:

وانخفضت أسعار الدواجن عند مستوى 65 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وسجّلت أسعار الدواجن الآن بالأسواق نحو 72 و75 جنيهًا للكيلو .

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض، كغيرهما من السلع، بالعديد من العوامل، من بينها زيادة المعروض أو نقصه في الأسواق. 

أسعار الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 65 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 72 و75 جنيهًا للكيلو.

أكد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالجيزة، أن مستلزمات وخامات الإنتاج معفية من جميع الرسوم الجمركية .

وقال سامح السيد في تصريحات تلفزيونية :" نحتاج إلى تواجد تراخيص لمحلات بيع الطيور الحية  من أجل ضبط ومراقبة الأسواق والأسعار ".

ولفت سامح السيد :" لابد من تنظيم صناعة الدواجن في مصر والدواجن أسعارها مستقرة ولدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن ولدينا انخفاض في سعر البيض ".

 وتابع سامح السيد:" هناك انخفاض في أسعار العلف بسبب وفرة المعروض

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 55  جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 65و70 جنيهًا للكيلو. 

وتراوح سعر الدواجن الساسو 102 جنيه بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 113 و115 جنيها. 

 وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ان  مصر تمتلك اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض. 

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

 من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى. 

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض. 

أسعار البيض اليوم

ارتفع سعر البيض في الأسواق على مستوى جميع الأنواع، حيث صعد سعر طبق البيض بنحو 10 جنيهات.

تراوح سعر البيض الأبيض بين 135 و145 جنيهًا للكرتونة.

 تراوح سعر البيض الأحمر بين 140 و150 جنيهًا للكرتونة.

 تراوح سعر البيض البلدي بين 125 و130 جنيهًا للكرتونة.

 

 أسعار الكتاكيت اليوم

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 9 و10 جنيهات.

 الكتكوت "ساسو": 16 جنيها. 

الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.

 كتكوت ساسو : بين 9 و10 جنيهات.

كتكوت فيومي 7 جنيهات  

بط مسكوفي 17 جنيها

بط مولر  17 جنيها

بط بيور  14 جنيها

سمان عمر اسبوعين 8 جنيهات.

 

 أسعار البانيه والأوراك اليوم

 سعر الأوراك: بين 75 و80 جنيها.

 سعر البانيه: بين 180و200 جنيه. 

سعر الكبد والقوانص: بين 90 و110 جنيهات  

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين50 و55 جنيهًا. 

سعر زوج الحمام: 170 جنيهًا. 

سعر البط: 160 جنيهًا.

 سعر الأرانب: 140 جنيهًا

الدواجن أسعار الدواجن أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد الدواجن البيضاء أسعار العلف منتجي الدواجن أسعار البيض اليوم سعر الكتكوت أسعار البانيه والأوراك اليوم أسعار أجنحة الدواجن اليوم سعر الدواجن مصر

