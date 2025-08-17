قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل: اعتقال 25 متظاهراً خلال إضراب وطني تقوده عائلات الأسرى
فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر
بدء حصر وحدات الإيجار القديم.. ضمانات واضحة لحماية استقرار الأسرة المصرية
بتوجيهات عاجلة من وزير الصحة .. حصر احتياجات المنشآت الطبية بالإسكندرية للتطوير
روسيا والاتحاد الإفريقي يدعمان ترشيح خالد العناني لقيادة اليونسكو 2025
زفاف في الساحل الشمالي.. أحمد الجندي يتصدر الترند
الهلال الأحمر المصري يدفع 2400 طن مساعدات غذائية وطبية في قافلة «زاد العزة» الـ 16 إلى غزة
بث مباشر| قبعات "شكرًا مصر" ووجبات مجانية في رحلة القطار الخامس لعودة السودانيين
وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين
هيلاري كلينتون: نتنياهو أهدر "اللحظة الذهبية" للسلام بعد الحرب مع إيران
بث مباشر| انطلاق القطار الخامس لعودة السودانيين من محطة مصر
11 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة في مصر خلال 24 ساعة
اقتصاد

شعبة الذهب: نسعى لزيادة عدد الشركات الحاصلة على شهادة RJC خلال الفترة المقبلة

إيهاب واصف
إيهاب واصف
ولاء عبد الكريم

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن الشعبة تعمل خلال الفترة القادمة على التوسع في منح الاعتمادات الدولية لشركات القطاع داخل مصر، وفي مقدمتها شهادة مجلس المجوهرات المسؤول (RJC).

وأوضح واصف، وفق التقرير الأسبوعي من شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات ، أن مصر تضم حتى الآن شركة واحدة فقط حاصلة على هذه الشهادة، لافتًا إلى أن الشعبة تسعى لتعريف العاملين في القطاع بأهمية شهادتي RJC و Chain of Custody، والتشجيع على تبني معاييرها، بما يسهم في تعزيز تنافسية الشركات المصرية في الأسواق العالمية.

وأكد أن شهادة RJC تعكس التزام الشركة بمعايير التوريد الأخلاقي، والامتثال للضوابط الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، بجانب تطبيق الممارسات البيئية السليمة في عمليات التعدين والتكرير والتصنيع.

وأضاف أن الحصول على الشهادة يعني أيضًا اعتماد سلسلة الحيازة (Chain of Custody) التي تضمن تتبع الذهب من مصدره حتى وصوله إلى المستهلك النهائي دون خلطه بمواد غير معتمدة أو غير أخلاقية، فضلًا عن الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية من خلال توفير بيئة عمل آمنة وأجور عادلة واحترام حقوق العمال.

وأكد رئيس شعبة الذهب، أن الشعبة ستلعب دورًا محوريًا في المرحلة المقبلة لمساندة المزيد من الشركات المصرية على اجتياز متطلبات التدقيق الدولي والحصول على هذه الشهادة، وهو ما يعزز من ثقة الشركاء والمشترين عالميًا في الذهب والمشغولات المصرية.

الذهب المعادن الثمينة اتحاد الصناعات سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21

