تأجيل حجز الوحدة السكنية بمشروعي جنة وسكن في مدينة المنصورة الجديدة

أعلن بنك التعمير والاسكان تأجيل الحجز لمشروعات جنة وسكن بمدينة المنصورة الجديدة، والإسكان الحر بمدينة السويس الجديدة، وذلك نظرًا لحدوث عطل في شبكات الربط.

ويعمل البنك جاهدًا على حل هذه المشكلة التقنية في أسرع وقت ممكن، وسيتم الإعلان عن التاريخ الجديد فور الانتهاء من حل العطل.

يأتي ذلك من منطلق حرص البنك على ضمان تقديم الخدمة بأعلى جودة، وبما يعكس التزامنا بالشفافية والأمان.

وتوجه بنك التعمير والاسكان باعتذار عن أي تأثير قد نتج عن ذلك.

موعد حجز مشروع "ديارنا"

وفي وقت سابق، تقرر تأجيل موعد حجز مشروع "ديارنا" المرحلة الأولى لمدة أسبوع، ليبدأ الحجز يومي الأربعاء والخميس الموافقين 13 و14 أغسطس 2025، بدلاً من يومي 6 و7 أغسطس الجاري.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان على إتاحة الفرصة للمشاركين في الطروحات الحالية للهيئة لاستكمال إجراءات التسجيل وتحديث بياناتهم.

إتاحة إمكانية حجز أي وحدة داخل المشروع الواحد

وفي ضوء توجيهات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تم إتاحة إمكانية حجز أي وحدة داخل المشروع الواحد دون التقيد بمنطقة محددة على منصة الحجز الجديدة لبنك التعمير والإسكان، وذلك تسهيلاً على العملاء لحجز الوحدات السكنية ضمن الطروحات الحالية. نتمنى لكم تجربة حجز مُيسرة وحظًا موفقًا.