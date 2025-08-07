قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

مساعد وزير الإسكان للسفراء الجدد : تصدير تجربة مصر في التنمية العمرانية المستدامة

آية الجارحي

التقى الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للشئون الفنية، سفراء مصر الجدد بالخارج لاستعراض جهود الوزارة في مجالات التنمية العمرانية، وعرض رؤية وزارة الإسكان حول التعاون مع الدول واستعراض التجربة العمرانية في مصر.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم، رؤية التنمية العمرانية في مصر، والتي شملت نماذج من حالة العمران على مدار عدة عقود، وتحديات التنمية العمرانية في مصر، وقضية النمو السكاني والزيادة السكانية، والمخطط الاستراتيجي القومي لمضاعفة المعمور المصري من 7% إلى 14% من خلال إنشاء مراكز عمرانية جديدة لاستيعاب السكان، وتطوير ورفع كفاءة البيئة العمرانية، بجانب استعراض الاستراتيجية القومية للإسكان.

كما تم خلال اللقاء استعراض جهود تصدير العقار وجذب الاستثمارات سواء أجنبية أو محلية أو من المصريين بالخارج مثل المبادرات التي يتم طرحها خصيصًا للمصريين بالخارج، مثل مبادرة "بيتك في مصر" وتنوع الطروحات المتواجدة بها، ونماذج الفرص الاستثمارية المتنوعة بالعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، والسويس الجديدة، والمنصورة الجديدة، وغيرها من المدن، بجانب برنامج بيت الوطن.

وتطرق مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية لمحور تصدير التجربة المصرية في دعم التنمية العمرانية المستدامة والتعاون مع الدول والمحافل التي تمت المشاركة بها في هذا الشأن، والأهمية الاستراتيجية لهذا المحور، والجهات المعنية وأدوارها.

مجالات التنمية العمرانية وزارة الإسكان التجربة العمرانية في مصر النمو السكاني التعاون الاستثمارات مبادرة بيتك في مصر

