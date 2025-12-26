بعد نجاح تجربة التصويت الإلكتروني.. التخطيط تختتم عام 2025 بانتخابات مجلس إدارة نادي النصر الرياضي

أُجريت اليوم- الجمعة- انتخابات مجلس إدارة نادي النصر الرياضي باستخدام نظام التصويت الإلكتروني المميكن.

وجرى توفير كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي المتكامل، إلى جانب أدوات الربط الإلكتروني اللازمة، بما أسهم في تيسير العملية الانتخابية وضمان سرعة ودقة فرز الأصوات إلكترونيًا.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الحوكمة الرقمية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووفقًا لبروتوكول التعاون المبرم بين الوزارة وهيئة النيابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن منظومة التصويت الإلكتروني أسهمت في رفع كفاءة الأداء الرقمي من خلال أتمتة الإجراءات، وتقليل التكاليف، وترشيد الوقت والجهد، بما كان له أثر مباشر في نجاح العملية الانتخابية داخل الأندية الرياضية.

وأضافت أن المنظومة عززت مستويات الثقة والشفافية بين المواطن ومؤسسات الدولة، موضحةً أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تعظيم دور التحول الرقمي وتعميم تجربة التصويت الإلكتروني، عبر بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات، بما يضمن تقديم خدمات حكومية متكاملة وسريعة وفق أعلى معايير الكفاءة.





وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن تطبيق آلية التصويت الإلكتروني في انتخابات الأندية الرياضية يجسد التزام الدولة بتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، وتقليل التدخل البشري في عمليتي العد والفرز، بما يضمن دقة النتائج بشكل كامل. وأضافت أن المنظومة أسهمت في تسهيل عملية إدلاء الأعضاء بأصواتهم خلال وقت قياسي، والحد من التكدس داخل اللجان الانتخابية، فضلًا عن إرساء مفاهيم الحداثة والحوكمة، من خلال تقديم نموذج حضاري يليق بالمؤسسات الرياضية المصرية.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي بدعم مباشر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عبر مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، وبالتنسيق مع هيئة النيابة الإدارية، بما يضمن الإشراف القضائي الكامل على المنظومة الرقمية.

ويستهدف هذا التعاون توفير مختلف الأدوات التقنية اللازمة، وفي مقدمتها أجهزة الحاسب الآلي المزودة بشاشات تعمل باللمس، بما يكفل إجراء عملية انتخابية سلسة ومنضبطة.

جدير بالذكر أن الانتخابات أُجريت داخل 40 لجنة انتخابية، جرى تجهيزها بـ80 جهاز حاسب آلي مزود بشاشات تعمل باللمس وطابعات، إلى جانب 200 وحدة تخزين محمولة (فلاش ميموري)، وإجمالي 6,550 ناخبًا.

وتأتي انتخابات نادي النصر الرياضي باستخدام هذه المنظومة المميكنة، استكمالًا للنجاحات التي حققتها تجربة التصويت الإلكتروني في انتخابات عدد من الأندية الرياضية خلال عام 2025، من بينها أندية الزهور، وهليوبوليس، والجزيرة، والمعادي.