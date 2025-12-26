قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العريس سلم نفسه.. تطور مثير في مقـ تل الصغيرة رقية برصاصة طائشة بحفل زفاف أوسيم
محمود الهباش: إرادة الشعب الفلسطيني لا تُقهر.. وحل الدولتين قُتل قتلا مبرما
ملعقة قرفة يوميًا قد تحميك من 4 أمراض خطيرة
بنمو 17%.. 26 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص في 10 أشهر
تركيا: اعتراف نتنياهو بإقليم أرض الصومال يزعزع الاستقرار العالمي
السعودية تعلن دعمها لسيادة الصومال بعد قرار إسرائيل بشأن أرض الصومال
الصومال يرفض الهجوم على سيادته باعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
عمرو الدردير: الشناوي أقوى شخصية لاعب شوفتها في حياتي
السديس: رجل الأمن منقذ الشاب من الموت نموذج مشرف في حماية الحرم
منتجي الدواجن: تكلفة كيلو الفراخ 75 جنيها وتباع للمواطنين بأقل من ذلك
خلال اتصاله بأبوريدة وحسام حسن.. وزير الشباب والرياضة: نثق في منتخبنا لإسعاد الجماهير المصرية
توفر آلاف الجنيهات .. كيف تحجز أرخص تذكرة طيران عند السفر ؟
اقتصاد

بعد نجاح تجربة التصويت الإلكتروني.. التخطيط تختتم عام 2025 بانتخابات مجلس إدارة نادي النصر الرياضي

جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات
آية الجارحي

 أُجريت اليوم- الجمعة- انتخابات مجلس إدارة نادي النصر الرياضي باستخدام نظام التصويت الإلكتروني المميكن.

وجرى توفير كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي المتكامل، إلى جانب أدوات الربط الإلكتروني اللازمة، بما أسهم في تيسير العملية الانتخابية وضمان سرعة ودقة فرز الأصوات إلكترونيًا.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الحوكمة الرقمية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووفقًا لبروتوكول التعاون المبرم بين الوزارة وهيئة النيابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن منظومة التصويت الإلكتروني أسهمت في رفع كفاءة الأداء الرقمي من خلال أتمتة الإجراءات، وتقليل التكاليف، وترشيد الوقت والجهد، بما كان له أثر مباشر في نجاح العملية الانتخابية داخل الأندية الرياضية.

وأضافت أن المنظومة عززت مستويات الثقة والشفافية بين المواطن ومؤسسات الدولة، موضحةً أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تعظيم دور التحول الرقمي وتعميم تجربة التصويت الإلكتروني، عبر بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات، بما يضمن تقديم خدمات حكومية متكاملة وسريعة وفق أعلى معايير الكفاءة.


 

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن تطبيق آلية التصويت الإلكتروني في انتخابات الأندية الرياضية يجسد التزام الدولة بتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، وتقليل التدخل البشري في عمليتي العد والفرز، بما يضمن دقة النتائج بشكل كامل. وأضافت أن المنظومة أسهمت في تسهيل عملية إدلاء الأعضاء بأصواتهم خلال وقت قياسي، والحد من التكدس داخل اللجان الانتخابية، فضلًا عن إرساء مفاهيم الحداثة والحوكمة، من خلال تقديم نموذج حضاري يليق بالمؤسسات الرياضية المصرية.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي بدعم مباشر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عبر مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، وبالتنسيق مع هيئة النيابة الإدارية، بما يضمن الإشراف القضائي الكامل على المنظومة الرقمية.

ويستهدف هذا التعاون توفير مختلف الأدوات التقنية اللازمة، وفي مقدمتها أجهزة الحاسب الآلي المزودة بشاشات تعمل باللمس، بما يكفل إجراء عملية انتخابية سلسة ومنضبطة.

جدير بالذكر أن الانتخابات أُجريت داخل 40 لجنة انتخابية، جرى تجهيزها بـ80 جهاز حاسب آلي مزود بشاشات تعمل باللمس وطابعات، إلى جانب 200 وحدة تخزين محمولة (فلاش ميموري)، وإجمالي 6,550 ناخبًا.

وتأتي انتخابات نادي النصر الرياضي باستخدام هذه المنظومة المميكنة، استكمالًا للنجاحات التي حققتها تجربة التصويت الإلكتروني في انتخابات عدد من الأندية الرياضية خلال عام 2025، من بينها أندية الزهور، وهليوبوليس، والجزيرة، والمعادي.

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

وزير الداخلية السعودي

أول إجراء من وزير الداخلية السعودي بعد حادث المسجد الحرام

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

المتهمين

عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

منتخب مصر

كاف يفرض غرامة 5 آلاف دولار على منتخب مصر.. لهذا السبب

البطاقات التموينية

يمن الحماقي: يجب تحويل الدعم العيني إلى نقدي.. فيديو

جانب من الحلقة

برنامج دولة التلاوة يحتفي بالشيخ محمد عبد العزيز حصان

الدكتورة يمن الحماقي

ليه الأسعار عالية في مصر؟ يمن الحماقي تكشف السبب

بالصور

ملعقة قرفة يوميًا قد تحميك من 4 أمراض خطيرة

فوائد القرفة
فوائد القرفة
فوائد القرفة

خطأ شائع عند تسخين الأكل.. يغير طعمه ويضر صحتك

أبرز الأخطاء الشائعة في تسخين الطعام
أبرز الأخطاء الشائعة في تسخين الطعام
أبرز الأخطاء الشائعة في تسخين الطعام

جددى مطبخك.. طريقة عمل الأرز بالخلطة وقطع الكبدة

طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص
طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص
طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص

نمط حياتك يمكنه علاج الكبد الدهني ومرحلة ما قبل السكر فى 6 أشهر.. تفاصيل

هل يمكن علاج الكبد الدهني المبكر ؟
هل يمكن علاج الكبد الدهني المبكر ؟
هل يمكن علاج الكبد الدهني المبكر ؟

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

