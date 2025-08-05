قدم فورا.. مسابقة جديدة للتعيين بوزارة الإسكان |تفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن فتح باب التقديم في مسابقة لتعيين 75 موظفًا بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وظائف وزارة الاسكان والمرافقة والمجتمعات العمرانية

وذلك في عدد من الوظائف التخصصية وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأوضح الجهاز أن الوظائف المتاحة تشمل: 24 وظيفة لمهندس تنفيذ ومهندس مشروعات ثالث، 4 وظائف لأخصائي حاسبات آلية ثالث، 18 وظيفة لمحاسب ومفتش مالي جمعيات ثالث، 10 وظائف لمفتش إداري جمعيات ثالث، 12 وظيفة لمحام ثالث، و7 وظائف لأخصائي شئون عقارية ثالث.

التقديم في وظائف وزارة الاسكان

وأشار الجهاز إلى أن التقديم للمسابقة سيبدأ اعتبارًا من 20 أغسطس وحتى 2 سبتمبر 2025 عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg، حيث يمكن للمتقدمين الاطلاع على الشروط المطلوبة والمستندات اللازمة من خلال الموقع.

وأكد الجهاز أن الإعلان عن هذه المسابقة يأتي في إطار حرص الدولة على دعم الكفاءات الشابة وضخ دماء جديدة داخل الجهاز الإداري، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.