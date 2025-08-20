قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طرح البوستر الرسمي لحكاية Just You من مسلسل ما تراه، ليس كما يبدو
الملك المصري يحكم قبضته على الدوري الإنجليزي.. صلاح أول من يحقق كل الألقاب الفردية في موسم واحد
بعد مطالب باستبعاد أصحاب المصالح.. ما دور لجان حصر مناطق الإيجار القديم؟
أحدهم ارتدى النقاب.. كيف سرق المتهمون شقة أحمد شيبة؟
من رماد إلى أسمدة وأعلاف| قش الأرز ثروة قومية للمزارعين.. والفلاحين: الطن يتراوح من 50 لـ100 جنيه
تنظيم الاتصالات: مليون شخص سجل في خدمة المكالمات الترويجية
خالد الغندور يشيد بهدف عمرو السولية في مباراة إنبي
أحمد موسى: جامعة زويل نموذج مشرف للتعليم والبحث العلمي في مصر
أحمد موسى يتغنى بمحمد صلاح: شرّف وطنه ويصنع التاريخ
أحمد موسى منفعلا على الهواء: لا مساومة على غزة.. ومصر ترفض الابتزاز الإسرائيلي
أحمد موسى: الجيش المصري مستعد في كل وقت.. ولقاءات مكثفة لوزير الدفاع مع القيادات
مفيش حد يساوم مصر.. أحمد موسى: الـ100 مليون مصري مستعدون يلبسوا الأفرول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء

سعر الدولار
سعر الدولار
علياء فوزى

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري ارتفاعا بقيمة 30 قرشا ليصل نحو 48.54 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع مقارنة 48.38 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي. 

ويستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار، أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديث في 26 بنكا من القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (تنمية الصادرات، الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي) نحو  48.69 جنيه للشراء و48.79 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (نكست، التنمية الصناعية) لنحو 48.60 جنيه للشراء و48.70 جنيه للبيع. 

وصعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك  التعمير والإسكان لنحو 48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك (مصر،  الأهلي، الشركة المصرفية الدولية، الإسكندرية،الأهلي المتحد، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد) ليسجل 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع. 

وصعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(فيصل الإسلامي، أبوظبي الأول، المصرف العربي، العربي الإفريقي الدولي، إتش إس بي سي HSBC، البركة ) لنحو 48.54 جنيه للشراء و 48.64 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (قطر الوطني، كريدي أجريكول، الكويت الوطني) لنحو 48.43 جنيه للشراء و48.53 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة عند 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع. 

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك ميد بنك  لنحو 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع. 

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأربعاء  

48.69 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم  الأربعاء

48.48 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار  اليوم  الأربعاء

48.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك  اليوم  الأربعاء  

50.31 جنيه.

وشهد سعر الدولار صعودا بعد تراجع استمر لأكثر من أسبوعين في البنوك العاملة في مصر، مسجلا زيادة تتراوح بين 30 لـ 35 قرشا علي مدار تعاملات الأسبوع.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم الدولار بنك مصر البنك الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

مداهم

استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

محافظ القاهرة

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للثانوي العام

ترشيحاتنا

الإفتاء

أمين الإفتاء: الكلمة قد ترفع الإنسان أو تهوي به سبعين خريفا في النار

الدكتور نظير عياد

مؤتمرات دولية وبرامج تدريب.. حصاد الإفتاء لنشر الوعي في عهد الدكتور نظير عياد

هل الفتور في العبادة غضب من الله على الإنسان ؟

هل الفتور في العبادة غضب من الله على الإنسان ؟ ..أمين الفتوى يجيب

بالصور

ترفع السكر وخطيرة على الأطفال.. أضرار حلوى المولد

حلاوة المولد 2025
حلاوة المولد 2025
حلاوة المولد 2025

محافظ الشرقية يزور مصابي حادث انهيار عقار شارع مولد النبي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لحظة اشتعال النيران في شاحنة محملة بسيارات تسلا.. بالفيديو

تسلا
تسلا
تسلا

أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات كهربائية.. وأسعار فولكس فاجن تيرامونت

سيارات
سيارات
سيارات

فيديو

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد