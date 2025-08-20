سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري ارتفاعا بقيمة 30 قرشا ليصل نحو 48.54 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع مقارنة 48.38 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي.

ويستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار، أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديث في 26 بنكا من القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (تنمية الصادرات، الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي) نحو 48.69 جنيه للشراء و48.79 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (نكست، التنمية الصناعية) لنحو 48.60 جنيه للشراء و48.70 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التعمير والإسكان لنحو 48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك (مصر، الأهلي، الشركة المصرفية الدولية، الإسكندرية،الأهلي المتحد، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد) ليسجل 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(فيصل الإسلامي، أبوظبي الأول، المصرف العربي، العربي الإفريقي الدولي، إتش إس بي سي HSBC، البركة ) لنحو 48.54 جنيه للشراء و 48.64 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (قطر الوطني، كريدي أجريكول، الكويت الوطني) لنحو 48.43 جنيه للشراء و48.53 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة عند 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك ميد بنك لنحو 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأربعاء

48.69 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الأربعاء

48.48 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء

48.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك اليوم الأربعاء

50.31 جنيه.

وشهد سعر الدولار صعودا بعد تراجع استمر لأكثر من أسبوعين في البنوك العاملة في مصر، مسجلا زيادة تتراوح بين 30 لـ 35 قرشا علي مدار تعاملات الأسبوع.