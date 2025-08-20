استقرار نسبي لأسعار الدولار في 10 بنوك اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء 20 أغسطس 2025 استقرارًا نسبيًا في معظم البنوك الحكومية والخاصة، مع تفاوت بسيط في الأسعار بين البنوك الكبرى.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة المستثمرين والمواطنين لحركة الدولار وتأثيرها على السوق المحلي.

سجلت أسعار الدولار في البنوك المصرية كالتالي:

البنك المركزي المصري:

سعر الشراء 48.23 جنيه، وسعر البيع 48.39 جنيه.

البنك الأهلي المصري وبنك مصر:

سعر الشراء 48.27 جنيه، وسعر البيع 48.37 جنيه.

بنك القاهرة:

سعر الشراء 48.27 جنيه، وسعر البيع 48.37 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB):

سعر الشراء 48.27 جنيه، وسعر البيع 48.37 جنيه.

بنك قناة السويس:

سعر الشراء 48.27 جنيه، وسعر البيع 48.37 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي:

سعر الشراء 48.31 جنيه، وسعر البيع 48.40 جنيه.

البنك العقاري المصري العربي:

سعر الشراء 48.72 جنيه، وسعر البيع 48.82 جنيه.

بنك فيصل الإسلامي:

سعر الشراء 48.26 جنيه، وسعر البيع 48.36 جنيه.

بنك التعمير والإسكان:

سعر الشراء 48.24 جنيه، وسعر البيع 48.34 جنيه.

البنك العربي الأفريقي الدولي:

سعر الشراء 48.28 جنيه، وسعر البيع 48.38 جنيه.



يشير الخبراء المصرفيون إلى أن الأسعار المتفاوتة بين البنوك تعكس اختلاف السيولة والسياسات الداخلية لكل بنك، إلى جانب التغيرات الطفيفة في آليات العرض والطلب داخل السوق المحلي.

كما ينصح الاقتصاديون بالتركيز على التخطيط المالي طويل المدى، وعدم الانسياق وراء تقلبات يومية طفيفة قد تؤثر على القرارات الاستثمارية والمصرفية.

يأتي هذا الاستقرار النسبي في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة إلى تعزيز سياسات الدعم النقدي وتحقيق استقرار سعر الصرف، في محاولة للحفاظ على قدرة المواطن الشرائية وتحفيز الاقتصاد المحلي.