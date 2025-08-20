أعلي سعر دولار اليوم 20-8-2025

سجل أعلى سعر دولار أمام الجنيه؛ استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 20-8-2025 داخل الجهاز المصرفي.

ووصل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم

وشهد سعر الدولار استقرارا مقابل الجنيه في أول تعاملات صباح اليوم علي مستوي البنوك العاملة في مصر.

وأظهرت تداولات سعر الدولار أمام الجنيه، ثباتا مع بدء العمل في البنوك اليوم بعد ارتفاع له للمرة الأولي منذ أسبوعين

وتحرك سعر الدولار مساء أمس في تداولات البنوك مقدار 14 قرشا في المتوسط وعلي مستوي البنوك العاملة في مصر.

وصل متوسط ارتفاع سعر الدولار علي مستوي البنوك اليوم نحو 14قرشا على الأقل بعد هبوط استمر لمدة كسرت حاجز الأسبوعين.

واستعاد الدولار جزءا من قوته أمام العملة المحلية منذ صباح اليوم وحتي انتهاء العمل في الجهاز المصرفي بعد سلسلة من الانخفاض اقتربت من 25 قرشا على الأقل.

سجل آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.38 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.38 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.27 جنيه للشراء و 48.37 جنيه للبيع في ميد بنك

وصل سعر الدولار في معظم البنوك امام الجنيه نحو 48.4 جنيه للشراء و 48.5 جنيه للبيع بي في بنوك " التنمية الصناعية، الأهلي الكويتي، نكست، العربي الافريقي الدولي، المصري لتنمية الصادرات، المصرف العربي الدولي، العربي الافريقي الدولي، أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، القاهرة، قناة السويس، الكويت الوطني، فيصل الاسلامي، المصرف المتحد،فيصل الاسلامي، الاسكندرية، مصر، البركة، التجاري الدولي CIB، الأهلي المصري، التعمير والاسكان، كريدي أجريكول"

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.41 جنيه للشراء و48.51 جنيه للبيع في بنوك “ سايب، HSBC، قطر الوطني QNB”

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي

وصل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48,42 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع في بيت التمويل الكويتي

تجديد الثقة في المحافظ

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 435 لسنة 2025 بتجديد تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام ابتداء من اليوم 18 أغسطس 2025.

وهذه المرة الثالثة التي يتم فها تجديد تعيين حسن عبد الله على رأس القطاع المصرفي منذ استقالة طارق عامر في أغسطس 2022.

واستطاع حسن عبد الله العمل على خفض معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي الأجنبي لتحقيق رقم قياسي يتجاوز 49 مليار دولار بنهاية يوليو 2025.

العام الماضي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا، بالتجديد لحسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام ابتداء من يوم 18 أغسطس 2024، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.