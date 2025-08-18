قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

لماذا جدد الرئيس الثقة في حسن عبد الله للمرة الرابعة.. تفاصيل

حسن عبد الله
حسن عبد الله
قراءة – محمد يحيي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا اليوم بتجديد الثقة في المصرفي الكبير حسن عبدالله في منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري للسنة الرابعة.

قرار تجديد الثقة في أداء حسن عبد الله بصفته قائما بأعمال محافظ بنك البنوك " البنك المركزي"؛ والصادر لمدة عام جديد بدأت من اليوم الإثنين؛والذي لم يكن وليد الصدفة، فعلى الرغم من صعوبة الفترات الراهنة إلأ أن الرجل قضي على نفسه منذ توليه ذلك المنصب الرفع للمرة الأولي في أغسطس 2022؛ خلفا لطارق عامر سلفه السابق؛ إذ بدء الاهتمام بتطوير أداء الاحتياطي النقدي.

الاجتماع مع رؤساء البنوك والخبراء المصرفيين

تضمنت اجراءات حسن عبد الله مع توليه زمام الأمور داخل البنك المركزي المصري؛ حتي كتابة هذه السطور؛ تهدئة الأجواء بين القائمين علي القطاع المصرفي ليقوم للمرة الأولي منذ عقود في تاريخ البنك المركزي بالاجتماع مع رؤساء البنوك والخبراء المصرفيين للاستماع لمشكلاتهم أولا والتأكيد على تضافر كافة الجهود والتكامل مع الحكومة المصرية لرفع مستويات أداء الاقتصاد القومي وتطابق السياسيات الاقتصاديات المالية مع الجهاز المصرفي.

يحسب للقائم بأعمال محافظ البنك المركزي الموثوق في أدؤاه للمرة الرابعة على التوالي؛ تنمية مصادر الاحتياطي النقدي في مصر والتي جاوزت في الفترات الراهنة المعدلات التي كان عليه رصيد الاحتياطي قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011 ليصل في الوقت الراهن إلي 49.036 مليار دولار .

نجح حسن عبد الله من خلال فريق عمله داخل البنك المركزي والجهاز المصرفي بتهدئة أجواء السوق بعد تداعيات الدولار وأزماته علي القطاعات الانتاجية والصناعية والتصديرية والتي وضعت الجهاز المصرفي في مأزق كبير، ليتم الخروج بألية وضع الدولار ومن في حكمه من العملات الأخري ضمن سلة العملات ربطها بالذهب مع الجنيه المصري وهو ما جعل العملة المحلية تحافظ على تداولاتهم حتي وان تعرض سعر الصرف الاجنبي للتذبذب.

كما يحسب لحسن عبدالله بفضل بعلاقاته علي الصعيدين العربي والدولي في الدخول في اتفاقيات مع البنوك المركزية الاخري من بينها مصرف الامارات المركزي لتبادل العمليتين المصرية والاماراتية بما يعزز قدرات الصادرات المصرية داخل دولة الامارات بالاضافة لتوقيع اكبر صفقة استثمارية بقيمة 150 مليار دولار وهي صفقة رأس الحكمة تم بمقتضاه تم حصول مصر علي 35 مليار دولار علي دفعتين وهو ما عزز قيمة الاحتياطي النقدي منذ مارس قبل الماضي

ونجحت ادارة حسن عبدالله في البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة المالية لاتمام قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 11 مليار دولار بعد توقف استمر لمدة عام من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

لقاء حسن عبد الله مع الرئيس

وفقا لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري  حسن عبد الله؛ والتي تضمنت تكليفه بالاستمرار في الاجراءات الداعمة للاحتياطي النقدي وتعزيز مصادره و تضمين كافة الاجراءات والجهود بمايحقق التكامل مع الحكومة لتمكين الاقتصاد القومي.


 

عبد الفتاح السيسي حسن عبدالله البنك المركزي المصري

