سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

شهد سعر الدولار اليوم الأحد تراجعا طفيفا في البنك المركزي المصري ليسجل نحو 48.24 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع.

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار، أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 17 أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديث في 26 بنكا من القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك تنمية الصادرات نحو 48.32 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي لنحو 48.31 جنيه للشراء و48.41 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو 48.31 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك نكست لنحو 48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار في مصر

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك العربي الإفريقي الدولي لنحو 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك (مصر، الأهلي، الشركة المصرفية الدولية،قناة السويس، القاهرة، الإسكندرية،الأهلي المتحد،العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB) ليسجل 48.27 جنيه للشراء و48.37 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(فيصل الإسلامي، أبوظبي الأول، المصرف العربي) لنحو 48.26 جنيه للشراء و 48.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( إتش إس بي سي HSBC، المصرف المتحد، كريدي أجريكول، البركة) نحو 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (قطر الوطني، ميد بنك، التعمير والإسكان) لنحو 48.24 جنيه للشراء و48.34 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التنمية الصناعية لنحو 48.22 جنيه للشراء و 48.32 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأحد

48.32 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الأحد

48.32 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الأحد

48.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك اليوم الأحد

50.31 جنيه.