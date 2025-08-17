رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا

تراجع سعر صرف الدولار اليوم الأحد في مستهل تعاملات الأسبوع الجاري في12 بنكا من البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 17-8-2025 ضمن نشرته الخدمية.

وبلغ متوسط التراجع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 4 قروش.

وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 48.24 جنيه للشراء و48.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.31 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك نكست 48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.26 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع.

بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 48.26 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 48.24 جنيه للشراء و48.34 جينه للبيع.

سعر الدولار الان

سعر الدولار في بنك فيصل 48.24 جنيه للشراء و48.34 جينه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 48.24 جنيه للشراء و48.34 جينه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 48.23 جنيه للشراء و48.32 جينه للبيع.