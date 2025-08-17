قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا

دولار امريكي
دولار امريكي
آية الجارحي

تراجع سعر صرف الدولار اليوم الأحد في مستهل تعاملات الأسبوع الجاري في12 بنكا من البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 17-8-2025 ضمن نشرته الخدمية.

وبلغ متوسط التراجع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 4 قروش.

وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 48.24 جنيه للشراء و48.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.31 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك نكست 48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع.

 البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري  48.26  جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع.

 بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر   48.26  جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم

 

سعر الدولار في بنك  الشركة المصرفية 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد  48.24 جنيه للشراء و48.34 جينه للبيع.

سعر الدولار الان 

سعر الدولار في بنك فيصل 48.24 جنيه للشراء و48.34 جينه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي  48.24 جنيه للشراء و48.34 جينه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 48.23 جنيه للشراء و48.32 جينه للبيع.

الدولار أسعار الدولار اليوم سعر صرف الدولار سعر الدولار أمام الجنيه سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار مصر بنك مصر البنك الاهلي المصري

