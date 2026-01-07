تحذير.. كثرة التثاؤب دليل على مشكلة كبيرة

اعتاد الناس على أن التثاؤب دليل على الرغبة في النعاس ولكن ما لا يعلمه كثيرون أن تكراره بشكل مفرط مؤشر لوجود مشكلة صحية أو عادة خاطئة.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم أسباب التثاؤب المفرط.

وقد يكون التثاؤب المفرط الناتج عن بعض الأمراض الصحية وقد يعيق سير حياتك اليومية وفي بعض الثقافات، يُعتبر التثاؤب سلوكًا غير لائق اجتماعيا، مما قد يؤثر سلبًا على حياتك لذا من المهم التوعية بأنه عرض لمشكلة أخرى للتمكن من الحد من أضرارها.

أسباب التثاؤب المفرط



قد يكون التثاؤب المفرط أحد أعراض بعض الحالات أو الظروف، بما في ذلك:

الحالات المرتبطة بمرض النعاس المفرط أثناء النهار مثل الناركوليبسيا والحرمان من النوم وانقطاع النفس الانسدادي النومي.

متلازمة انسحاب المواد الأفيونية.



بعض الأدوية تسبب التثاؤب المفرط مثل مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية ، والأبومورفين، والنالوكسون.



تسبب العديد من الأمراض العصبية التثاؤب المفرط بما في ذلك:

التصلب الجانبي الضموري (ALS) .

الصرع .

إصابات الرأس

الصداع النصفي

التصلب المتعدد (MS) .

السكتة الدماغية .