مرأة ومنوعات

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة

يعد طاجن البامية باللحمة من الاكلات الشهية التي يحبها عدد كبير من الأشخاص لذا نعرض لكم اسرار تحضيرها بمذاق شهي 

نعرض لكم طريقة عمل طاجن بامية باللحمة من خلال خطوات الشيف توتا مراد مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير بامية باللحمة 
 

بامية

 لحمة مسلوقة قطع وسط

 عصير طماطم

 صلصة طماطم

ثوم مفروم

كزبرة ناشفة

ملح 

فلفل

مرقة اللحمة

رشة سكر

للطشة
ثوم
كزبرة خضراء وناشفة
سمنة


طريقة عمل طاجن بامية باللحمة


في بها سمن على النار شوحي الثوم والكزبرة مع الملح والفلفل الأسود ثم ضعي  البامية وقلبي جيدا.


ضعي الصلصة ورشة السكر وقلبى ثم ضعي عصير الطماطم والمرقة وتترك حتى تتسبك

اضيفي مرقة اللحم واتركيها على النار حتى تمام الطهي ثم حمرر الطشة وتضاف الى الوجه

