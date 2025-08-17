تسليم قطع أراضي بيت الوطن بمدينة العبور.. بداية من اليوم

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم قطع أراضي بمشروع بيت الوطن “المرحلة الثامنة” و"المرحلة التاسعة التكميلية" للعاملين بالخارج بمدينة العبور

موعد تسليم اراضي بيت الوطن

وذلك اعتباراً من اليوم الأحد المقبل 17-8-2025، على أن يتم التسليم طبقا للمواعيد المعلنة من جهاز تنمية مدينة العبور.

وأكد المهندس شريف الشربيني، حرص وزارة الإسكان على تلبية رغبات المواطنين من مختلف شرائح الدخل في الحصول على وحدات وقطع أراضٍ متنوعة، ولا سيما أبناء مصر بالخارج لربطهم بوطنهم الأم وتمكينهم من بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، مشدداً على ضرورة تيسير عملية التسليم وتقديم الدعم اللازم.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي (المرحلة الثامنة) بالمنطقة (B) بالحي الثامن بلوك (۱۷۱۱۳) القطع من 1 : 20، يوم الأحد 17-8-2025، والقطع من 21 : 40، يوم الإثنين 18-8-2025، والقطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 19-8-2025، والقطع من 61 : 80، يوم الأربعاء ٢٠٢٥/٨/٢٠، والقطع من 81 : 91، يوم الخميس ٢٠٢٥/٨/٢١.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الترفيهي المرحلة التاسعة التكميلية، القطع أرقام ۲ و ۳ و ۸ بلوك 25017، وقطعة رقم ٧ بلوك 25019، وقطعة رقم ٦ بلوك ٢٥٠٢٠، يوم الأحد ٢٠٢٥/٨/٢٤.

ولفت إلى أنه تم تحديد الأيام من الاثنين 25-8-2025 : يوم الخميس 28-8-2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، على أن يتم إحضار كافة المستندات المطلوبة طبقاً لكراسة الشروط.