رئيس لبنان الأسبق : تصريحات نعيم قاسم تهدد بقاء بلادنا والسلم الأهلي
منتخب ناشئي الطائرة في مهمة رسمية بالأردن للمشاركة في البطولة العربية
كهرباء الإسماعيلية يحصد أول نقطة فى الدورى بالتعادل مع بتروجت 2-2
زي ما توقعت.. تعليق مثير من الغندور بشأن مصطفى شوبير
أخطاء شائعة تحول الشاي إلى سم ببطء.. تجنبها لتحافظ على صحتك
ما حكم زيارة قبور أهل البيت؟.. يسري جبر: جائزة والنبي كان يزور شهداء أحد
نجم ليفربول يكشف أسلوب محمد صلاح "القاسي".. ماذا يفعل الفرعون المصري؟
أخبار السيارات| انخفاض أسعار 8 سيارات حتى 350 ألف جنيه.. وعيوب خطيرة في لاندروفر وفورد
ترامب: سأنسحب من قمة ألاسكا في هذه الحالة
الغندور: الجميع ينتظر الحكم في قضية حسم الدوري للأهلي أو بيراميدز
حسام موافي يحذر: لو بتفكر تسافر اسمع الكلام ده قبل فوات الأوان
لافروف يظهر في ألاسكا بقميص الاتحاد السوفيتي السابق
وزير الإسكان: الأحد المقبل بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن بمدينة العبور

آية الجارحي

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم قطع أراضي بمشروع بيت الوطن “المرحلة الثامنة” و"المرحلة التاسعة التكميلية" للعاملين بالخارج بمدينة العبور، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل 17-8-2025، على أن يتم التسليم طبقا للمواعيد المعلنة من جهاز تنمية مدينة العبور.

وأكد المهندس شريف الشربيني، حرص وزارة الإسكان على تلبية رغبات المواطنين من مختلف شرائح الدخل في الحصول على وحدات وقطع أراضٍ متنوعة، ولا سيما أبناء مصر بالخارج لربطهم بوطنهم الأم وتمكينهم من بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، مشدداً على ضرورة تيسير عملية التسليم وتقديم الدعم اللازم.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي (المرحلة الثامنة) بالمنطقة (B) بالحي الثامن بلوك (۱۷۱۱۳) القطع من 1 : 20، يوم الأحد 17-8-2025، والقطع من 21 : 40، يوم الإثنين 18-8-2025، والقطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 19-8-2025، والقطع من 61 : 80، يوم الأربعاء ٢٠٢٥/٨/٢٠، والقطع من 81 : 91، يوم الخميس ٢٠٢٥/٨/٢١.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الترفيهي المرحلة التاسعة التكميلية، القطع أرقام ۲ و ۳ و ۸ بلوك 25017، وقطعة رقم ٧ بلوك 25019، وقطعة رقم ٦ بلوك ٢٥٠٢٠، يوم الأحد ٢٠٢٥/٨/٢٤.

ولفت إلى أنه تم تحديد الأيام من الاثنين 25-8-2025 : يوم الخميس 28-8-2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، على أن يتم إحضار كافة المستندات المطلوبة طبقاً لكراسة الشروط.

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان مشروع بيت الوطن

