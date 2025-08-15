قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبومازن يطالب الفصائل الفلسطينية بتسليم سلاحها للدولة
أنخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة
تصل لـ 49 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم
تشييع جثامين ضحايا حريق مصنع البلاستيك في القناطر الخيرية
70 % للنجاح في التربية الدينية.. تفاصيل المواد الأساسية بقانون التعليم الجديد
احذروا الخروج.. طقس اليوم ودرجات الحرارة في المحافظات
إصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة باختناق في أسيوط
الأوقاف تفتتح اليوم 21 مسجدا ضمن خطة إعمار بيوت الله
إعلام إسرائيلي: الجيش شكل وحدة خاصة مهمتها اغتيال الصحفيين في غزة
"القابضة للكهرباء" تعلن عن وظائف جديدة.. التقديم يبدأ اليوم
أخر أيام الموجة شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم
انفجارات قوية في غزة.. عمليات نسف ينفذها الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإسكان تترأس اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع إدارة الحمأة

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
آية الجارحي

ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع "المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر" بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، لمتابعة تقدم الاعمال، والجاري إدارته ومتابعته من خلال وحدة إدارة المشروعات PMU بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ويهدف المشروع إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها حماية الصحة العامة، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والمساهمة في الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، فضلاً عن دعم القطاع الزراعي من خلال الاستخدام الآمن والفعَّال للحمأة.

استهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع، بالتشديد على الأهمية البالغة لملف إدارة الحمأة باعتباره أحد المحاور الاستراتيجية للدولة المصرية، ولا سيما في ظل التوسع المستمر في مشروعات الصرف الصحي وزيادة عدد محطات المعالجة، الأمر الذي يستدعي تبني آليات فعالة ومستدامة للتعامل مع الحمأة.

 وأشار إلى أن مشروع " المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر" وما يماثله من مبادرات، يُعد خطوة استباقية تهدف إلى استكشاف سُبل الاستفادة من الحمأة كمدخلات في الصناعات وفي توليد الطاقة، مع الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال الحيوي.

 ويشمل المشروع عدداً من الأنشطة الرئيسية، من أبرزها دراسة الوضع الراهن لإدارة الحمأة في مصر، وعقد دراسة مقارنة بين الأطر التشريعية والتنظيمية المحلية ونظيراتها في الدول الأوروبية، بهدف صياغة توصيات تشريعية لتنظيم إدارة الحمأة، واقتراح قائمة أولية بالمشروعات ذات الأولوية مع إعداد دراسات الجدوى الخاصة بها لعرضها على المستثمرين وتنفيذها، وهو ما سيكون له أثر كبير في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص وتشجيع طرح مشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يتماشى مع أهداف وثيقة ملكية الدولة.

 وخلال الاجتماع، استعرض الاستشاري المسؤول عن الدراسات الخاصة بالمشروع ما تم من إجراءات حتى تاريخه، وخِطط العمل المقترحة للمرحلة القادمة للمشروع، كما تمت مناقشة الملاحظات الواردة من اللجنة التوجيهية على التقارير الفنية الصادرة من الاستشاري، والاتفاق على آليات واضحة لضمان تنفيذ الأعمال دون معوقات، وتجاوز التحديات المحتملة.

وأشاد الدكتور سيد إسماعيل بالجهد المبذول في إطار المشروع، مؤكدا دعم الوزارة في ظل توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 و2050 للمضي قدماً في ملف إدارة الحمأة في مصر، وتطلع الوزارة لتحقيق الاستفادة القصوى من مخرجات الدراسة على كافة الأصعدة

وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات، من أبرزها عقد ورشة عمل موسعة بمشاركة كافة الجهات المعنية من الوزارات المختلفة وشركاء التنمية الدوليين، لتبادل الرؤى والاستفادة من الخبرات المتراكمة في المشروعات المشابهة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور سيد إسماعيل أهمية الدور المنوط باللجنة التوجيهية، مشيراً إلى إمكانية الاستعانة بخبرات من داخل الوزارة أو خارجها عند الحاجة، لضمان تذليل أي معوقات، وضرورة توفير جميع البيانات والمعلومات المتاحة لفرق العمل المعنية بالدراسة، بما يكفل تحقيق أفضل النتائج.

 عُقد الاجتماع بمقر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور أعضاء اللجنة التوجيهية للمشروع من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المُستهلك، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلي وحدة إدارة المشروعات PMU بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار القانوني لقطاع المرافق بالوزارة، واستشاري المشروع.
 

الدكتور سيد إسماعيل الاسكان والمرافق والمجمعات العمرانية وحدة المشروعات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مال واعمال اخبار مصر الاحتباس الحراري التغيير المناخي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بعد تصديق الرئيس السيسي.. تفاصيل مد خدمة المعلمين وفق قانون التعليم الجديد

علي حسين مهدي

عاد إلى مصر بعفو رئاسي .. من هو علي حسين مهدي وماذا حدث معه؟

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

وزير التربية والتعليم

مش هايطبق عليهم| التعليم: دفعة إعدادية 2026 "براءة"من قرار أعمال السنة الجديد

كليات ومعاهد تقبل من 50% علمي.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025

كليات ومعاهد تقبل من 50% علمي.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول الكاملة

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول الكاملة

وزير التربية والتعليم

"بعد سنتين"..موعد بدء تطبيق قرار أعمال السنة على طلاب الشهادة الإعدادية

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 15-8-2025

ترشيحاتنا

زيزو

كفاية أنه صفقة مجانية.. أسامة حسني يرد على منتقدي زيزو بالأهلي

ايهاب جلال

ابنة إيهاب جلال في ذكرى ميلاده: عيدك في الجنة يا حبيبي

محمد شحاته

أحمد فتحي: هدف محمد شحاتة في سيراميكا كنت هموت وأجيب زيه

بالصور

رجل يخفي سيارة لامبورجيني نادرة داخل شقته 40 عاما

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

فستان صيفي.. داليا البحيري تستعرض جمالها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أنواع من المانجو تجنب تناولها حفاظا على الصحة

المانجو
المانجو
المانجو

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطس المقلية

البطاطس المقلية
البطاطس المقلية
البطاطس المقلية

فيديو

مطاردة الواحات

خلوها تعمل حادثة.. تفاصيل مطاردة 3 سيارات لفتاة بطريق الواحات

خناقه بنت الكابتن ربيع ياسين

تتدخل في حياتي.. ماذا حدث بين ابنة الكابتن وخالتها في الشيخ زايد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد