الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

قريبا.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط بتوسعات أسيوط الجديدة

آية الجارحي

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم تسليم قطع الأراضي السكنية "إسكان متوسط" بتوسعات مدينة أسيوط الجديدة، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين 1/9/2025، على أن يستمر التسليم حتى يوم الثلاثاء 21/10/2025، طبقاً للمواعيد المقررة من جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، حرص وزارة الإسكان على تلبية رغبات المواطنين من مختلف شرائح الدخل في الحصول على وحدات وقطع أراضٍ متنوعة، مشدداً على ضرورة تيسير عملية التسليم وتقديم الدعم اللازم.

وأوضح المهندس محمد متولي صابر، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط بمنطقة 85 فدانا بالتوسعات الجنوبية الشرقية، القطع من 1 : 30، يوم الإثنين 1/9/2025، والقطع من 31 : 60، يوم الثلاثاء 2/9/2025، والقطع من 61 : 90، يوم الأربعاء 3/9/2025، والقطع من 91 : 120، يوم الخميس 4/9/2025، والقطع من 121 : 150، يوم الأحد 7/9/2025، والقطع من 151 : 180، يوم الإثنين 8/9/2025، والقطع من 181 : 210، يوم الثلاثاء 9/9/2025، والقطع من 211 : 240، يوم الأربعاء 10/9/2025، والقطع من 241 : 270، يوم الخميس 11/9/2025.

وأضاف رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع من 271 : 300، يوم الأحد 14/9/2025، والقطع من 301 : 330، يوم الإثنين 15/9/2025، والقطع من 331 : 360، يوم الثلاثاء 16/9/2025، والقطع من 361 : 390، يوم الأربعاء 17/9/2025، والقطع من 391 : 420، يوم الخميس 18/9/2025، والقطع من 421 : 450، يوم الأحد 19/9/2025، والقطع من 451 : 480، يوم الإثنين 20/9/2025، والقطع من 481 : 510، يوم الثلاثاء 21/9/2025، والقطع من 511 : 534، يوم الأربعاء 22/9/2025.

ونوَّه رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، عن أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط المجاورة الأولى بمنطقة 1304 أفدنة بالتوسعات الشمالية الغربية، القطع من 1 : 30، يوم الأحد 28/9/2025، والقطع من 31 : 60، يوم الإثنين 29/9/2025، والقطع من 61 : 90، يوم الثلاثاء 30/9/2025، والقطع من 91 : 120، يوم الأربعاء 1/10/2025، والقطع من 121 : 150، يوم الخميس 2/10/2025، والقطع من 151 : 180، يوم الأحد 5/10/2025، والقطع من 181 : 210، يوم الإثنين 6/10/2025، والقطع من 211 : 240، يوم الثلاثاء 7/10/2025، والقطع من 241 : 270، يوم الأربعاء 8/10/2025.

وقال: سيتم تسليم القطع من 271 : 300، يوم الأحد 12/10/2025، والقطع من 301 : 330، يوم الإثنين 13/10/2025، والقطع من 331 : 360، يوم الثلاثاء 14/10/2025، والقطع من 361 : 390، يوم الأربعاء 15/10/2025، والقطع من 391 : 422، يوم الخميس 16/10/2025، لافتاً إلى أنه سيتم تخصيص الأيام من الأحد 19/10/2025 إلى الثلاثاء 21/10/2025.

مدينة أسيوط الجديدة اخبار مصر المهندس شريف الشربيني الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة قطع أراضي قطع الأراضي الاسكانية إسكان متوسط الدخل

