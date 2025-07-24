تفاصيل استكمال صرف مرتبات يوليو 2025

تستكمل الحكومة اعتبارا من الأحد المقبل؛ عمليات صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يوليو 2025 الجاري وهو اخر يوم مخصص لعمليات تحويل المرتبات على الجهاز المصرفي.

مواعيد صرف المرتبات

مع أول الاسبوع الماضي وتحديدا يوم الإثنين في عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة والتي اقرتها الحكومة اعتبارا من أول السنة المالية الحالية.

وصرفت الحكومة مرتبات العاملين بالدولة اعتبارا من الاثنين الماضي حتي الأربعاء الماضي ولمدة 3 أيام متصلة.

ومن المقرر أن يتم استكمال عمليات صرف المرتبات اعتبارا من الأحد والإثنين من الاسبوع المقبل بعد انتهاء احتفالات ذكري ثورة 23 يوليو المجيدة.

الفئات المستحة لمرتبات يوليو 2025

اعلنت الحكومة عن استحقاق الموظفين بالدولة من العاملين بالجهاز الإداري وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة من الخاضعين للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية والخدمية.

ونجحت الحكومة علي مدار النصف عقد الماضي في تبكير عمليات صرف المرتبات والاعتماد علي الجهاز المصرفي في عمليات تحويل الرواتب الشهرية عبر البنوك المتعاقد معها طرف الجهات الحكومية من الهيئات والوزارات المختلفة.

لماذا التبكير؟

تستهدف الحكومة من عمليات تبكير صرف المرتبات للموظفين بالدولة الانتقال لمجتمع رقمي لانقدي من خلال التعامل مع البنوك وتقليل الزحام علي الفروع البنكية والمكاتب الادارية بالوزارات وشبابيك الصرف الحكومية، ومن ثم تسريع وتيرة تلبية احتياجات أسر الموظفين وذويهم قبل انتهاء الشهر.

صرف المرتبات بالزيادة الجديدة

وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات يونيه الحالى للعاملين بالدولة يوم ١٨ من الشهر نفسه، موضحًا أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، بدءًا من شهر يوليو المقبل.

أضاف أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن ٧٠٠٠ جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار ١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا.

أشار إلى أنه أن هناك زيادة فى الأجور تتراوح من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف فى مجال الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.