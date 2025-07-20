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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة .. تفاصيل

مرتبات
مرتبات
محمد يحيي

تبدأ الحكومة في صرف مرتبات العاملين في الدولة وهي أول رواتب العام المالي الجديد والمحددة اعتبارا من غد الإثنين ولمدة 5 أيام متصلة.

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية؛ عن بدء عمليات صرف مرتبات شهر يوليو اعتبارا من غدا الإثنين لكل العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة.

مواعيد صرف المرتبات

قال التقرير إن عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يوليو 2025 ستبدأ اعتبارا من غد الإثنين حتي الخميس المقبل وتحديدا من الفترة 21 يوليو حتي 24 يوليو 2025 ثم استكمال الصرف في لآخر يوم وهو الأحد الموافق 27 يوليو 2025.

ونسقت وزارة المالية مع البنوك التجارية في مصر في عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يوليو 2025؛ لبدء صرف الرواتب ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لميكنة صرف المرتبات.

وقال التقرير إن تكبير عمليات صرف مرتبات شهر يوليو 2025 جاءت للتيسير علي الموظفين بالدولة وتقليل الزحام علي ماكينات الصراف الآلي ATM

 صرف المرتبات بالزيادة الجديدة

وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات يونيه الحالى للعاملين بالدولة يوم ١٨ من الشهر نفسه، موضحًا أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، بدءًا من شهر يوليو المقبل.

أضاف أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن ٧٠٠٠ جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار ١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا.

أشار إلى أنه أن هناك زيادة فى الأجور تتراوح من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف فى مجال الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين. 

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