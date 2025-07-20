بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة يحظى باهتمام واسع من جانب المواطنين خلال هذه الأيام، منذ صدور تصريحات وزير المالية، أحمد كجوك، بشأن تطبيق الزيادة الجديدة للرواتب رسميًا بعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور، وفقًا للقرار الوزاري الأخير.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

يبدأ صرف مرتبات شهر يوليو 2025 للعاملين بالدولة غدًا الاثنين الموافق 21 يوليو، لذا ستكون المرتبات متاحة من خلال ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

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تطبيق الحد الأدنى للأجور ضمن زيادة المرتبات 2025

وأوضحت حزمة زيادة المرتبات 2025 على النحو الآتي:

زيادة آلية ثابتة تبلغ 1001 جنيه لأدنى الدرجات الوظيفية.

علاوة دورية: نسبة 10% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا.

حافز إضافي شهري يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع موظفي القطاع الحكومي.

تشكل هذه المكونات جزءًا من الجهد الحكومي لتعزيز قدرة الموظفين على مواجهة الضغوط المعيشية بفعالية.

الهدف من تطبيق الزيادات في يوليو 2025

مواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار.

تحسين مستوى المعيشة للموظفين في الدولة.

تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال منح زيادات أكبر للدرجات الأقل.

تحفيز الإنتاجية والاستقرار الوظيفي.

أماكن صرف مرتبات شهر يوليو 2025

يمكن صرف المرتبات من البنوك المتاحة في مختلف المدن والمناطق.

تتيح فروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية إمكانية صرف المرتبات.

ويمكن للمستفيدين صرف مرتباتهم باستخدام ماكينات الصرف الآلي في أي وقت.

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جدول مرتبات شهر يوليو بعد الزيادة

الدرجة السادسة: 7100 جنيه

الدرجة الخامسة: 7100 جنيه

الدرجة الرابعة: 7300 جنيه

الدرجة الثالثة: 8000 جنيه

الدرجة الثانية: 8500 جنيه

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 9800 جنيه

درجة المدير العام أو ما يعادلها: 10300 جنيه

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 11800 جنيه

الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: 13800 جنيه