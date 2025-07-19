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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

مرتب
مرتب
محمد غالي

يبحث ملايين الموظفين بالجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بعد إعلان وزارة المالية تفاصيل زيادة المرتبات الجديدة، المقرر تطبيقها رسميا بدءا من الأحد 22 يوليو، ضمن خطة الحكومة لتحسين الأجور ومواجهة تداعيات التضخم.

زيادة المرتبات 2025 تبدأ من 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيه

تتضمن حزمة الزيادة التي أعلنتها وزارة المالية عدة مكونات رئيسية تشمل:
    •    زيادة مالية ثابتة بقيمة 1100 جنيه كحد أدنى للدرجات الوظيفية الأقل.
    •    وتصل الزيادة إلى 1600 جنيه للدرجات الأعلى والقيادات.
    •    علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيها.
    •    حافز إضافي شهري لجميع الموظفين يتراوح بين 600 و700 جنيه، وذلك بهدف دعم دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتأتي هذه الزيادات في إطار توجه الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتحقيق التوازن بين الأجور وارتفاع الأسعار.

تطبيق الحد الأدنى للأجور في يوليو 2025

أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة سيرتفع إلى 7,000 جنيه شهريا، اعتبارا من شهر يوليو 2025.

ويعد هذا القرار خطوة مهمة ضمن خطة إصلاح هيكل الأجور، والتي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا ورفع كفاءة القطاع الحكومي.

زيادة المرتبات في يوليو 2025

تفاصيل الزيادة حسب الدرجات الوظيفية

تشمل الزيادة الجديدة الموظفين في جميع الدرجات، من الخدمات المعاونة وحتى القيادات العليا، حيث تم رفع أجور الدرجات السادسة والخامسة إلى نحو 7,100 جنيه، فيما ارتفعت أجور الدرجة الرابعة إلى نحو 7,300 جنيه، والدرجة الثالثة (التخصصية) إلى 8,000 جنيه تقريبا.

أما الدرجة الثانية، فقد وصل متوسط الأجر فيها بعد الزيادة إلى 8,500 جنيه، والدرجة الأولى نحو 9,800 جنيه. وشهدت درجة مدير عام ارتفاعا إلى 10,300 جنيه، بينما ارتفعت أجور الدرجات العليا مثل “العالية” و”الممتازة” إلى ما يقارب 11,800 و13,800 جنيه على التوالي.

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2025

أعلنت وزارة المالية أن صرف رواتب شهر يوليو 2025 سيبدأ يوم الأحد 22 يوليو، ويستمر حتى يوم الجمعة 26 يوليو، وفقا للجدول الزمني المعتمد لكل جهة حكومية، دون تقديم مواعيد الصرف هذا الشهر.

وتعد هذه المرتبات هي الأولى التي سيحصل فيها الموظفون على الزيادات الجديدة التي تم اعتمادها في الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026.

زيادة خاصة لموظفي هيئة السكة الحديد

وفي خطوة موازية، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تطبيق زيادة جديدة في رواتب العاملين لديها من مهندسين وفنيين وتخصصات أخرى، في إطار خطة الدولة لتطوير قطاع النقل وتحفيز الكفاءات والكوادر الفنية.

دعم حكومي لتعزيز دخل الموظف المصري

تعكس هذه الزيادات التزام الحكومة المصرية بتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وتؤكد حرص الدولة على رفع مستوى معيشة المواطنين ومواكبة تغيرات السوق من خلال زيادة الدخل وتقليل الفجوة بين الرواتب ومتطلبات الحياة اليومية.

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