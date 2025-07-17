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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تطبيق الحد الأدنى للأجور.. المرتبات تصل إلى 13 ألف جنيه خلال أيام

زيادة المرتبات
زيادة المرتبات
رشا عوني

ازدادت معدلات البحث عن رفع الحد الأدنى الأجور وموعد صرف مرتبات شهر يوليو وتطبيق زيادة المرتبات 2025، حيث ينتظر الموظفون و العاملون في القطاع الحكومي صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة.

تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2025

قررت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة لتبدأ من 21 يوليو 2025 بدلامن 24 من الشهر نفسه.

رفع الحد الأدنى للأجور في يوليو 

ويتضمن الحد الأدنى للأجور 2025 زيادات متفاوتة تصل إلى 1600 جنيه لبعض الدرجات الوظيفية، حيث تبلغ نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة 13%، للدرجات العليا وإلى 18% لموظفي الدرجة السادسة، ما يعكس توجه الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية على الموظفين والعمال.
 

زيادة المرتبات

موعد صرف زيادة المرتبات 2025

أكدت وزارة المالية أن مرتبات شهر يوليو 2025 سيتم صرفها وفق الجدول الزمني المعتاد، حيث تبدأ عمليات صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة من يوم السبت 21 يوليو وتستمر حتى يوم الجمعة 26 يوليو 2025، وذلك وفقًا للجداول الرسمية المعتمدة لكل جهة حكومية. 

صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة 
 

أوضح الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن مرتبات يوليو 2025 سيتم صرفها بالزيادات الجديدة، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للزيادة في إجمالي الأجر الشهري يصل إلى 1100 جنيه للموظفين على أقل درجة وظيفية، وهو ما يعكس تحسنًا ملموسًا في هيكل الأجور.

رفع الحد الأدنى للأجور

جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة 

الدرجة الوظيفيةقبل الزيادة (جنيه)بعد الزيادة (جنيه)
الدرجة الممتازة12,20013,800
الدرجة العالية أو ما يعادلها10,20011,800
درجة مدير عام أو ما يعادلها8,70010,300
الدرجة الأولى أو ما يعادلها8,2009,800
الدرجة الثانية7,2008,500
الدرجة الثالثة (التخصصية)6,7008,000
الدرجة الرابعة6,2007,300
الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة)6,0007,100
الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة)6,0007,100


 

3 علاوات في يوليو

أكد نائب وزير المالية، أن الحزمة الجديدة من الزيادات تشمل:

علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ـ علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

ـ زيادة الحافز الإضافي الشهري بقيمة مقطوعة تتراوح بين 600 و700 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.

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