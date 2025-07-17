تطبيق الحد الأدنى للأجور.. المرتبات تصل إلى 13 ألف جنيه خلال أيام

ازدادت معدلات البحث عن رفع الحد الأدنى الأجور وموعد صرف مرتبات شهر يوليو وتطبيق زيادة المرتبات 2025، حيث ينتظر الموظفون و العاملون في القطاع الحكومي صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة.

تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2025

قررت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة لتبدأ من 21 يوليو 2025 بدلامن 24 من الشهر نفسه.

رفع الحد الأدنى للأجور في يوليو

ويتضمن الحد الأدنى للأجور 2025 زيادات متفاوتة تصل إلى 1600 جنيه لبعض الدرجات الوظيفية، حيث تبلغ نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور ل موظفي الجهاز الإداري للدولة 13%، للدرجات العليا وإلى 18% لموظفي الدرجة السادسة، ما يعكس توجه الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية على الموظفين والعمال.



زيادة المرتبات

موعد صرف زيادة المرتبات 2025

أكدت وزارة المالية أن مرتبات شهر يوليو 2025 سيتم صرفها وفق الجدول الزمني المعتاد، حيث تبدأ عمليات صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة من يوم السبت 21 يوليو وتستمر حتى يوم الجمعة 26 يوليو 2025، وذلك وفقًا للجداول الرسمية المعتمدة لكل جهة حكومية.

صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة



أوضح الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن مرتبات يوليو 2025 سيتم صرفها بالزيادات الجديدة، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للزيادة في إجمالي الأجر الشهري يصل إلى 1100 جنيه للموظفين على أقل درجة وظيفية، وهو ما يعكس تحسنًا ملموسًا في هيكل الأجور.

رفع الحد الأدنى للأجور

جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة

الدرجة الوظيفية قبل الزيادة (جنيه) بعد الزيادة (جنيه) الدرجة الممتازة 12,200 13,800 الدرجة العالية أو ما يعادلها 10,200 11,800 درجة مدير عام أو ما يعادلها 8,700 10,300 الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8,200 9,800 الدرجة الثانية 7,200 8,500 الدرجة الثالثة (التخصصية) 6,700 8,000 الدرجة الرابعة 6,200 7,300 الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة) 6,000 7,100 الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة) 6,000 7,100





3 علاوات في يوليو

أكد نائب وزير المالية، أن الحزمة الجديدة من الزيادات تشمل:

علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ـ علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

ـ زيادة الحافز الإضافي الشهري بقيمة مقطوعة تتراوح بين 600 و700 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.