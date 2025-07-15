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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد أسبوع.. زيادة المرتبات رسمياً و3 آلاف جنيه لهذه الفئة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة
موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة
رشا عوني

يترقب الموظفون والعاملون بالقطاع الإداري للدولة، موعد زيادة المرتبات 2025 وصرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة التي وعدت بها الحكومة ضمن قرارات الحزمة الإجتماعية الجديدة وكان من ضمنها زيادة المرتبات والمعاشات في يوليو . 

موعد صرف مرتبات شهر يوليو2025 

من المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر يوليو بعد أسبوع من اليوم، وذلك في 22 يوليو الجاري، وسيتم تطبيق زيادة المرتبات فعلياً مع قبض يوليو . 

موعد صرف زيادة المرتبات 2025

أكدت وزارة المالية أن مرتبات شهر يوليو 2025 سيتم صرفها وفق الجدول الزمني المعتاد، دون تقديم مواعيد الصرف، حيث تبدأ عمليات صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة من يوم الأحد 22 يوليو وتستمر حتى يوم الجمعة 26 يوليو 2025، وذلك وفقًا للجداول الرسمية المعتمدة لكل جهة حكومية. 

جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة 

الدرجة الوظيفية

قبل الزيادة (جنيه)

بعد الزيادة (جنيه)

الدرجة الممتازة

12,20013,800

الدرجة العالية أو ما يعادلها

10,20011,800

درجة مدير عام أو ما يعادلها

8,70010,300

الدرجة الأولى أو ما يعادلها

8,2009,800

الدرجة الثانية

7,2008,500

الدرجة الثالثة (التخصصية)

6,7008,000

الدرجة الرابعة

6,2007,300

الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة)

6,0007,100

الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة)

6,0007,100
بقرار جمهوري.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة
موعد صرف مرتبات شهر يوليو

زيادة مرتبات موظفي السكة الحديد

وبجانب الزيادة التي يحصل عليها موظفي الحكومة الشهر  الجاري ، أعلنت هيئة السكك الحديدية عن زيادة جديدة في المرتبات لموظفيها من المهندسين والتخصصات الآخرى.

ويأتي قرار زيادة المرتبات للعاملين في الهيئة القومية للسكك الحديدية ليمثل خطوة استراتيجية ضمن خطة أشمل لتطوير منظومة النقل.

زيادة المرتبات 3000 جنيه

وفي خطوة غير مسبوقة، وافقت رئاسة الجمهورية على زيادة المرتبات للعاملين في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بعد مساعٍ جادة من وزارة النقل لتقدير الجهد الكبير المبذول من العاملين يوميًا لخدمة ملايين الركاب.

شملت الزيادة مبلغ 3000 جنيه شهريًا لكل مهندس بالهيئة.

كما تقرر زيادة المرتبات بمقدار 2000 جنيه شهريًا لباقي التخصصات.

مفاجأة الحكومة في يوليو.. زيادة المرتبات ورفع معاش تكافل وكرامة
زيادة مرتبات موظفي السكة الحديد

تفاصيل زيادة المرتبات 2025 كاملة

تشمل حزمة زيادة المرتبات 2025 ما يلي:

• زيادة آلية ثابتة تبلغ 1,100 جنيه لأدنى الدرجات الوظيفية.

• علاوة دورية: نسبة 10% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا.

• حافز إضافي شهري يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع موظفي القطاع الحكومي.

رفع الحد الأدنى للأجور في يوليو

 

وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري سيرتفع إلى 7,000 جنيه شهريًا، ببدء التطبيق بداية يوليو 2025. 

رفع الحد الأدنى للأجور موعد صرف مرتبات شهر يوليو مرتبات شهر يوليو زيادة المرتبات موعد زيادة المرتبات 2025

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