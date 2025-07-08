الأعياد والمناسبات | قرار رسمي في السكة الحديد لجميع العاملين بالهيئة

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر حرصها على تطوير العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية في نجاح منظومة النقل، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة شاملة لتحديث القطاع تشمل خمسة محاور رئيسية، تشمل الوحدات المتحركة والبنية التحتية ونظم الإشارات والورش، إضافة إلى تأهيل العاملين.

أوضحت الهيئة، في بيان توضيحي موجه لكافة العاملين، أنه في ضوء قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 مارس 2024 بمنح العاملين أيام راحة بديلة عن العمل في العطلات الرسمية، فقد تقرر منح العاملين إجازات بديلة عن العمل في الأعياد والمناسبات بدلاً من تعويض مادي، مع صرف حافز إثابة للعاملين المميزين لتعويضهم ماديًا ضمن مبدأ الثواب والعقاب.

وأضافت الهيئة أنه يتم صرف منحة بقيمة 750 جنيهًا لكل عامل خمس مرات سنويًا، وذلك بناء على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع التأكيد على صرفها كاملة دون أي استقطاعات.

وأشارت الهيئة إلى أنه تمت الموافقة على زيادة مرتبات المهندسين بالسكة الحديد بواقع 3000 جنيه شهريًا، و2000 جنيه لباقي التخصصات، وذلك بموافقة من رئيس الجمهورية تقديرًا لجهودهم في خدمة ملايين الركاب يوميًا.

وفي سياق متصل، وضمن جهود الحد من حوادث القطارات، قرر وزير النقل في أكتوبر الماضي مضاعفة حافز الكيلو متر النظيف لقائدي القطارات الملتزمين بعدة ضوابط، من بينها عدم التسبب في حوادث، وعدم تعطيل أجهزة الأمان، والالتزام بالمواعيد، والحفاظ على نظافة الجرار.

ختامًا، دعت هيئة السكك الحديدية جميع العاملين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب التي تسيء للهيئة، مؤكدة أن العنصر البشري سيظل محورًا رئيسيًا في تطوير المرفق، وأنها تواصل جهودها لخلق بيئة عمل مناسبة تحفظ كرامة العامل وتقدّر جهوده.