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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

احسب قبضك.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

احسب قبضك.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة
احسب قبضك.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة
عبد الفتاح تركي

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة أعلنت عنه وزارة المالية بعد إقرار الزيادة الجديدة، إذ من المقرر بدء صرف المرتبات يوم 22 يوليو الجاري للعاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025

وزارة المالية قررت صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة لـ العاملين في الدولة يوم 22 يوليو 2025، ويستمر صرف المرتبات حتى يوم 26 يوليو 2025.

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احسب قبضك.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

أماكن صرف مرتبات شهر يوليو 2025

وتصرف مرتبات شهر يوليو 2025 من الأماكن الآتية: «ماكينات الصرف الآلي ATM، وفروع البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية».

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2025

صرف مرتبات شهر يوليو 2025، يوم 22 يوليو للعاملين بالوزارات الآتية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

صرف مرتبات شهر يوليو 2025، يكون يوم 23 يوليو للعاملين في الوزارات والهيئات الآتية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

احسب قبضك.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

جدول مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

  • مرتبات شهر يوليو 2025 لـ الدرجة الممتازة، تتراوح من 12.200 لـ 13.800 جنيه.
  • مرتبات شهر يوليو 2025 لـ الدرجة العالية أو ما يعادلها، تتراوح من 10.200 لـ 11.800جنيه.
  • مرتبات شهر يوليو 2025 لـ درجة مدير عام أو ما يُعادلها، تتراوح من 8700 لـ 10.300 جنيه.
  • مرتبات شهر يوليو 2025 لـ الدرجة الأولى أو ما يُعادلها، تتراوح من 8200 لـ 9.800 جنيه.
  • مرتبات شهر يوليو 2025 لـ الدرجة الثانية، تتراوح من 7200 لـ 8.500 جنيه.
  • مرتبات شهر يوليو 2025 لـ الدرجة الثالثة «التخصصية»، تتراوح من 6.700 لـ 8000 جنيه.
  • مرتبات شهر يوليو 2025 لـ الدرجة الرابعة، تتراوح من 6.200 لـ 7300 جنيه.
احسب قبضك.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة
  • مرتبات شهر يوليو 2025 لـ الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة، تتراوح من 6 آلاف لـ 7100 جنيه.
  • مرتبات شهر يوليو 2025 لـ الدرجة السادسة الخدمات المعاونة، تتراوح من 6 آلاف لـ 7100 جنيه.
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