اليوم.. أخر فرصة لشغل 1787 وظيفة بمشروع الضبعة النووي بمرتبات 11 ألف جنيه

تنتهي اليوم أعمال التقديم لشغل 1787 فرصة عمل وفرتها وزارة العمل للشباب المصري ضمن مشروع محطة الضبعة النووية بمحافظة مطروح وذلك بالتعاون مع شركة حسن علام للإنشاءات، حيث تتنوع فرص العمل المتاحة في عدد من المهن الفنية المطلوبة داخل المشروع.

هذه الفرص، التي وُصفت بـ"الذهبية"، تأتي بمزايا غير مسبوقة وتفتح آفاقًا واسعة أمام الكوادر الفنية المصرية للمشاركة في أحد أبرز المشروعات القومية.

وأوضح الوزير أن فرص العمل تشمل الآتي:

-771 وظيفة حداد مسلح

- 513 وظيفة نجار مسلح

- و392 وظيفة شداد معدني “سقالات”

-111 وظيفة فورمجى

كما أشار الوزير إلى أن التقديم متاح من خلال الرابط الآتي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemaFp5HxuSBhalVyZnqgTENFOO2xkD4pRUYD6l5CPv_ZWSzA/viewform?pli=1

وأوضحت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن المزايا المقدمة تتضمن الآتي:

-راتب شهري يتراوح من 9500 إلى 11000 جنيه، إضافة إلى سكن مجهز بالقرب من موقع العمل، وثلاث وجبات يوميًا.

كما تتضمن المزايا: مواصلات من وإلى مقر الإقامة، مع صرف حوافز شهرية وإنتاجية.

وأكدت هبة أحمد أن الوزارة حريصة على متابعة جميع إجراءات التوظيف لضمان توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة للعمال داخل أحد أهم المشروعات القومية في مصر.

أهمية مشروع الضبعة النووي لمصر

جدير بالذكر أن مشروع الضبعة النووي هو أول محطة للطاقة النووية السلمية في مصر، في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح؛ بهدف توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.

المحطة تضم 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور (VVER-1200) ودي أحدث تكنولوجيا في العالم حالياً، وكل مفاعل له قدرة 1200 ميجاوات.