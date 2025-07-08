قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المرضى في خطر.. انقطاع الكهرباء عن أقسام مجمع الشفاء بغزة جراء نقص الوقود
الحزم السعودي يطلب عبدالقادر رسميا من الأهلي
ما يعود على المسلم من صلاة قيام الليل؟.. 7 فوائد في الدنيا والآخرة
الأشهر الحرم.. أفضل 5 أعمال فيها فرصة للتقرب إلى الله
خلال تكريم النائب محمد أبو العينين.. أسامة العبد: «نحتفل بفارس البرلمان قولاً وفعلاً»
بعد تحركها.. أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء 8-7-2025
المركزي يتدخل سريعا| رفع حد السحب إلى 500 ألف جنيه وتمديد ساعات العمل لمواجهة أزمة الاتصالات
خلال تكريم أبو العينين.. رئيس جامعة الأزهر: فارس العمل البرلماني والخيري
رضا سليم يبلغ الأهلي برغبته في الانضمام للوداد المغربي
مواجهة غير طبيعية .. وزير الاتصالات يتلقى 100 سؤال بالبرلمان بسبب حريق سنترال رمسيس
مصر تهزم تونس في نهائي البطولة العربية لكرة السلة للسيدات
أمين الفتوى يحذر من الزواج العرفي: خطر جسيم على المرأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء والمدير التنفيذي لـ "روسآتوم" يتفقدان سير العمل فى مشروع المحطة النووية بالضبعة

وزير الكهرباء في أرض الضبعة
وزير الكهرباء في أرض الضبعة

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أليكسي ليخاتشوف المدير التنفيذي لهيئة الدولة للطاقة النووية روسآتوم الروسية، والدكتور أندريه بيتروف نائب المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية رئيس شركة أتوم ستروي اكسبورت على رأس وفدا روسيا رفيع المستوى، بمقر الوزارة بالعلمين، بحضور جيورجى بوريسنكو سفير روسيا الاتحادية لدى القاهرة، وتم عقد اجتماعا بمشاركة الدكتور شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية، والدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذى للإشراف على المشروعات النووية، وعدد من القائمين على المشروع فى مصر وروسيا، لبحث مجريات التنفيذ وتطور الأعمال ومراجعة خطة العمل فى ضوء المخطط الزمنى لمشروع محطة الضبعة النووية، وناقش الاجتماع وضع مخطط تنفيذي وإصدار التكليفات اللازمة فى ضوء مخرجات الاجتماع مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم، وخاصة ما يتعلق بتوطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا والبحث العلمي.

وبحضور ومشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اصطحب الدكتور محمود عصمت، الوفد الروسي فى زيارة ميدانية وجولة تفقدية إلى موقع المحطة النووية بالضبعة لمتابعة سير العمل فى مشروع المحطة النووية وتفقد تطور الأعمال، إفتتح خلالها مركز التدريب ورفع كفاءة العاملين، وتم عقد لقاء مع العاملين، والقائمين على المشروع من الجانبين المصرى والروسي، للاطمئنان على تنفيذ الأعمال طبقا للمخطط الزمني ومراجعة خطة تكثيف العمل وزيادة أعداد العاملين، وشملت الجولة التفقدية تقديم عرض توضيحي من مديرى المشروع من الجانبين المصرى والروسى حول خطة العمل والالتزام بالجداول الزمنية لإنهاء الأعمال ومعدلات الإنجاز والاستعدادات لاستقبال مهمات الكهرباء الخاصة بالمفاعل الأول وغيرها من التنفيذ على كافة المستويات.

قال الدكتور محمود عصمت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع مشروع المحطة النووية بالضبعة ومجريات التنفيذ فى ضوء الجدول الزمني بصفة مستمرة، مشيرا إلى التوجيه الرئاسى بتوطين صناعة المهمات، وما تم التوافق عليه اليوم مع الجانب الروسي على بدء العمل فى هذا الاتجاه، موضحا أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يظل نموذجا للتعاون وشاهدا على عمق العلاقات بين الشعبين المصرى والروسي، مضيفا أن استراتيجية عمل قطاع الكهرباء تقوم على مزيج الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة لخفض استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون، مؤكدا على اهتمام الدولة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية وأهمية ذلك فى إطار خطة التنمية المستدامة وتحقيق التطور المنشود فى شتى المجالات، لاسيما فى توليد الطاقة الكهربائية.

الكهرباء وزير الكهرباء الطاقة المتجددة محطة الضبعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط كراسة الشروط لمتوسطي ومنخفضي الدخل

المقدم 25 ألف جنيه.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصرين 7 لمنخفضي الدخل

النني

أول تعليق من زوجة النني الأولى على زواجه الثاني.. شاهد

مواعيد عمل ببعض فروع البنوك الجديدة

مواعيد جديدة لعمل بعض فروع البنوك

تشيلسي

نصف نهائي كأس العالم للأندية.. قنوات مفتوحة لنقل مباراة تشيلسي وفلومينينسي

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

سرعة الإنترنت

بعد حريق سنترال رمسيس.. خطوات استعادة سرعة الإنترنت في منزلك

شقق الاسكان الاجتماعي منخفضي الدخل

حجز شقق منخفضي الدخل 2025 رسمياً.. حمل الكراسة من هنا

حريق رمسيس

تنظيم الاتصالات يكشف موعد عودة الخدمات المتأثرة بحريق سنترال رمسيس

ترشيحاتنا

الاجتماع

محافظ الإسماعيلية يتابع جهود لجنة تطوير الميادين العامة ومداخل المدن بالمحافظة لتعزيز الهوية البصرية

صورة ارشيفية

إصابة مسن في حريق مخزن مِنجد بعمارة سكنية بالإسماعيلية

ندوة حروب الجيل الرابع بمكتبة الاسكندرية

الوجه الخفي لحروب الجيل الرابع ندوة بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

بالصور

أزهر الشرقية يكرم الأوائل والمتفوقين في احتفالية كبرى

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

وداعا لرائحة العرق الكريهة في الصيف.. مشروب طبيعي ينقي الجسم ويمنحك انتعاشا يدوم

رائحة العرق
رائحة العرق
رائحة العرق

الزنجبيل.. كنز طبي طبيعي يحارب الالتهابات ويدعم صحة القلب والهضم

فوائد صحية لإستخدام الزنجبيل
فوائد صحية لإستخدام الزنجبيل
فوائد صحية لإستخدام الزنجبيل

موجة حر عالمية.. وهذه الأطعمة تسرع تعافي الجلد وتحمي من أضرار الشمس

أطعمة تساعد الجسم على مواجهة أضرار الحرارة
أطعمة تساعد الجسم على مواجهة أضرار الحرارة
أطعمة تساعد الجسم على مواجهة أضرار الحرارة

فيديو

ردود أفعال الفنانين علي مها الصغير

النجوم بيهزروا بجدية.. مها الصغير في ورطة بسبب سرقة لوحات فنانين أجانب

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

عيار 21 وصل لكام؟.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم

مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن

سبب حريق سنترال رمسيس وموعد عودة الاتصالات | تفاصيل هامة

الملازم نور

حريقة سنترال رمسيس.. الملازم نور قصة بطولة لازم كلنا نعرفها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد