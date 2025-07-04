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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

1787 وظيفة بمشروع الضبعة النووي بمرتبات تصل إلى 11 ألف جنيه

عملة مصرية
عملة مصرية
تقرير صدى البلد

أعلن وزير العمل محمد جبران، في دفعة قوية لسوق العمل، عن توفير 1787 فرصة عمل جديدة للشباب ضمن مشروع محطة الضبعة النووية بمحافظة مطروح.

هذه الفرص، التي وُصفت بـ"الذهبية"، تأتي بمزايا غير مسبوقة وتفتح آفاقًا واسعة أمام الكوادر الفنية المصرية للمشاركة في أحد أبرز المشروعات القومية.

أعلن وزير العمل محمد جبران عن توفير 1787 فرصة عمل جديدة للشباب المصري، وذلك في مشروع محطة الضبعة النووية بالتعاون مع شركة حسن علام للإنشاءات، بمحافظة مطروح، وتتنوع فرص العمل المتاحة في عدد من المهن الفنية المطلوبة داخل المشروع.

وأوضح الوزير أن فرص العمل تشمل الآتي:

-771 وظيفة حداد مسلح

- 513 وظيفة نجار مسلح

- و392 وظيفة شداد معدني "سقالات"

-111 وظيفة فورمجى

كما أشار الوزير إلى أن التقديم متاح من خلال الرابط الآتي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemaFp5HxuSBhalVyZnqgTENFOO2xkD4pRUYD6l5CPv_ZWSzA/viewform?pli=1

وأوضحت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن المزايا المقدمة تتضمن الآتي:

-راتب شهري يتراوح من 9500 إلى 11000 جنيه، إضافة إلى سكن مجهز بالقرب من موقع العمل، وثلاث وجبات يوميًا.

كما تتضمن المزايا: مواصلات من وإلى مقر الإقامة، مع صرف حوافز شهرية وإنتاجية.

وأكدت هبة أحمد أن الوزارة حريصة على متابعة جميع إجراءات التوظيف لضمان توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة للعمال داخل أحد أهم المشروعات القومية في مصر..وقالت أن التقديم من اليوم الثلاثاء الموافق 1-7-2025 ،ولمدة أسبوعين.

أهمية مشروع الضبعة النووي لمصر

جدير بالذكر أن مشروع الضبعة النووي هو أول محطة للطاقة النووية السلمية في مصر، في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح؛ بهدف توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.

المحطة تضم 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور (VVER-1200) ودي أحدث تكنولوجيا في العالم حالياً، وكل مفاعل له قدرة 1200 ميجاوات. 

جبران فرصة عمل محطة الضبعة النووية المشروعات القومية

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