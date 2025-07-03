حياة كريمة تعلن عن فرص عمل فى قرية أبو منقار بالوادى الجديد

أعلنت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع محافظة الوادى الجديد عن فتح باب التقديم لعدد من فرص العمل المتاحة بمقر مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية أبو منقار بمركز الفرافرة.

وتضمنت الوظائف المتاحة 3 معلمات على أن يكون المؤهل بكالوريوس في التربية أو رياض الأطفال، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات، ومعرفة بأساليب التعليم الحديثة، على أن تكون شخصية صبورة ومحبة للأطفال، وللاستفسار وتقديم الطلبات يرجى التوجه مباشرة إلى مقر مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية (أبو منقار).

كما تضمنت المسابقة طلب عاملتى نظافة القدرة على تحمل المسؤولية والقيام بالمهام اليومية بشكل منتظم، وكذلك مطلوب وظيفة محاسب حاصل على بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة خبرة 3 سنوات على الأقل في المحاسبة، وإلمام باستخدام الحاسب الآلي وبرامج المحاسبة المختلفة، على أن تكون الأولوية في التعيين لساكني القرية أو المناطق المجاورة لها.