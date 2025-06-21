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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فرص عمل وهمية .. القبض على شخص يدير كيانا تعليميا بالقليوبية

متهم
متهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقليوبية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية، بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية والزعم بمنحهم شهادات فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية. 


عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المذكور ، وبحوزته (عدد من الشهادات الوهمية المنسوبة للكيان – عدد 2 هاتف محمول " بفحصهما فنياً تبين وجود أثار ودلائل تؤكد نشاطه غير المشروع") وأقر بإرتكابه الواقعة بهدف تحقيق أرباح مالية.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية كيان تعليمى القليوبية مباحث المصنفات

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