شقيقى هينتـ حر.. الداخلية تكشف حقيقة البوست المثير

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنيا، بقيام شقيقه، فرد أمن إدارى بإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، ببث منشور عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن إقدامه على الانتحار، ولدى محاولة الاتصال به تبين غلق هاتفه المحمول.



أمكن التوصل للمذكور بمقر عمله، وبمواجهته قرر قيامه بكتابة المنشور ونشره بمواقع التواصل الاجتماعى وغلق هاتفه المحمول لقيام شقيقه ببيع منزل العائلة بمحافظة المنيا دون علمه وعدم تسليمه حصته المالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

