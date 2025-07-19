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هل أنت منهم؟.. رفع المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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هل أنت منهم؟.. رفع المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات

هل أنت منهم؟.. رفع المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات
هل أنت منهم؟.. رفع المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات
عبد العزيز جمال

في خطوة مفاجئة ومبشرة، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي،  في وقت سابق على تعديلات تشريعية تمنح زيادات استثنائية في المرتبات لبعض الفئات من موظفي الحكومة، خاصة العاملين في القطاع الطبي، تصل إلى 600% من المرتب الأساسي، وهو ما يُعد تطورًا جذريًا في ملف تحسين أوضاع العاملين بالمناطق النائية.

ووافق مجلس النواب على نص المادة (12/ فقرة أولى) من مشروع قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبالتعديلات الواردة على بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.

تفاصيل الحافز الجديد.. بين 200% و600% للأجر الأساسي

ونصت المادة التي وافق عليها البرلمان على صرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين 200% إلى 600% من الأجر الأساسي، وذلك للأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والصيادلة، وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي، والتمريض العالي، وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وفنيي التمريض، والفنيين الصحيين المغتربين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، ممن يقدمون الخدمة العلاجية في المناطق المحددة.

المحافظات والمناطق المشمولة بالحافز

يشمل الحافز العاملين في المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية بمحافظات مطروح، الوادي الجديد، أسوان، شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر، منطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، ومنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، إضافة إلى أي مناطق أخرى يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة نائية.

خطوة هامة لدعم الأطقم الطبية

تأتي هذه الموافقة البرلمانية في إطار حرص الدولة على تحفيز وتشجيع الكوادر الطبية للعمل في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات، بما يساهم في تحقيق العدالة الصحية وضمان وصول الخدمة العلاجية إلى جميع أنحاء الجمهورية.

وينتظر العاملون في تلك المناطق صدور القرارات التنفيذية اللازمة لصرف الحوافز الجديدة، والتي ستنعكس بشكل مباشر على تحسين أوضاعهم المعيشية وتشجيع المزيد من الكوادر على التوجه إلى تلك المناطق.

زيادة المرتبات 2025

في سياق متصل ، يتساءل الموظفون عن تفاصيل زيادة المرتبات 2025 التي أقرتها الحكومة، ومتى سيتم صرفها، وحجم تأثيرها على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد إعلان وزير المالية أحمد كجوك عن بدء تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور اعتبارًا من موازنة يوليو 2025.

ويبحث الملايين من الموظفين عن تفاصيل زيادة المرتبات في شهر يوليو ، إذ تتضمن الزيادة مكونات عدة من علاوات وحوافز إضافية، تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي ومواجهة تأثيرات التضخم على الدخل، وضبط توازن الرواتب وفقًا لقانون الخدمة المدنية وضوابط موازنة العام المالي 2025/2026.

تطبيق الحد الأدنى للأجور ضمن زيادة المرتبات 2025

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري سيرتفع إلى 7,100 جنيه شهريًا، ببدء التطبيق بداية يوليو 2025. 

وتأتي هذه الخطوة كمكون رئيسي في إصلاح منظومة الأجور ضمن حزمة زيادة المرتبات 2025، ويستفيد منها الملايين من الموظفين الحكوميين.

تفاصيل زيادة المرتبات 2025 كاملة

تشمل حزمة زيادة المرتبات 2025 ما يلي:

• زيادة آلية ثابتة تبلغ 1,100 جنيه لأدنى الدرجات الوظيفية.

• علاوة دورية: نسبة 10% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا.

• حافز إضافي شهري يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع موظفي القطاع الحكومي.

وتشكل هذه المكونات جزءًا من الجهد الحكومي لتعزيز قدرة الموظفين على مواجهة الضغوط المعيشية بفعالية.

جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة 

الدرجة الوظيفية

قبل الزيادة (جنيه)

بعد الزيادة (جنيه)

الدرجة الممتازة

12,20013,800

الدرجة العالية أو ما يعادلها

10,20011,800

درجة مدير عام أو ما يعادلها

8,70010,300

الدرجة الأولى أو ما يعادلها

8,2009,800

الدرجة الثانية

7,2008,500

الدرجة الثالثة (التخصصية)

6,7008,000

الدرجة الرابعة

6,2007,300

الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة)

6,0007,100

الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة)

6,0007,100

ويعكس الجدول أثر زيادة المرتبات 2025 على جميع المستويات الوظيفية، مع ارتفاع ملموس في الأجور.

مواعيد صرف زيادة المرتبات 2025 وخطوة الصرف

أكدت وزارة المالية أن مرتبات شهر يوليو 2025 سيتم صرفها وفق الجدول الزمني المعتاد، دون تقديم مواعيد الصرف، حيث تبدأ عمليات صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة من يوم الأحد 22 يوليو وتستمر حتى يوم الجمعة 26 يوليو 2025، وذلك وفقًا للجداول الرسمية المعتمدة لكل جهة حكومية.

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