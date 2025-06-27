ثورة 30 يونيو والمرتبات.. كيف ارتفع الدخل من 1200 إلى 7000 جنيه؟

الحماية الاجتماعية وزيادة دخل المواطنين كانت واحدة من أبرز إنجازات ثورة 30 يونيو 2013، والتي شهدت اهتماما كبيرا بـ تحسين الأجور لجميع العاملين فى القطاعين الحكومي والخاص.

تم اتخاذ قرارات زيادة الأجور بشكل متسارع خاصة خلال الـ5 سنوات الماضية، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة، ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف - من 1200 جنيه ما قبل 2017، إلى 7000 جنيه.

ثورة 30 يونيو 2013

خرجت الملايين للشوارع فى جميع المحافظات المصرية في 30 يونيو 2013 مطالبين بإسقاط حكم الإخوان، وقامت المؤسسة العسكرية في بيانها يوم 1 يوليو بإمهال جميع الأطراف 48 ساعة للاستجابة لمطالب المتظاهرين في إطار حمايتها للشرعية الشعبية.

ومع اقتراب هذه المهلة من الانتهاء، واستمرار التظاهرات الرافضة لحكم الإخوان، ودفع الجماعة بمؤيديها يوم 2 يوليو إلى الشارع، اجتمعت القوات المسلحة بالقوى الوطنية والسياسية والأزهر لتتخذ قرارات 3 يوليو التي أسست لمرحلة جديدة في الثورة المصرية.

وفي 3 يوليو ألقى الفريق عبد الفتاح السياسي وزير الدفاع (آنذاك) خطاباً على الهواء، أعلن فيه عن خارطة طريق جديدة تبدأ بتعطيل الدستور وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت لحين انتخاب رئيس جديد.

9 زيادات أجور خلال 10 سنوات

شهد الحد الأدنى للأجور لموظفي الحكومة 9 زيادات متتالية منذ عام 2014 حتى 2024، بحسب الدرجات الوظيفية والمالية لكل موظف، ليرتفع من 1200 جنيه إلى 7000 جنيه، والتي جاءت على النحو التالي:

- الزيادة الأولى في عام 2017: من 1200 إلى 1400 جنيه «مقدار الزيادة 200 جنيه»

- الزيادة الثانية في عام 2019: من 1400 إلى 2000 جنيه «مقدار الزيادة 600 جنيه»

- الزيادة الثالثة في مارس 2021: من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه «مقدار الزيادة 400 جنيه»

- الزيادة الرابعة في أبريل 2022: من 2400 إلى 2700 جنيه «مقدار الزيادة 300 جنيه»

- الزيادة الخامسة في أكتوبر 2022: من 2700 إلى 3000 جنيه «مقدار الزيادة 300 جنيه»

- الزيادة السادسة في مارس 2023: من 3000 إلى 3500 جنيه «مقدار الزيادة 500 جنيه»

- الزيادة السابعة في سبتمبر 2023: من 3500 إلى 4000 جنيه «مقدار الزيادة 500 جنيه»

- الزيادة الثامنة من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه لموظفي الدرجة السادسة.

-الزيادة التاسعة والأخيرة تم الإعلان عنها مؤخرا، حيث قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه بدلًا 6000 جنيه.

جدول الحد الأدنى للأجور 2025 بعد الزيادة الجديدة

الدرجة الممتازة من 12.200 ألف جنيه إلى 13.800 ألف جنيه.