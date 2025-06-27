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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سليم سحاب ولؤي ومصطفى شوقي نجوم احتفالية 30 يونيو اليوم بمسرح البالون

مصطفى شوقي - تامر عبد المنعم
مصطفى شوقي - تامر عبد المنعم
قسم الفن

انتهت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاستعدادات الخاصة لاحتفالية ذكرى ثورة 30 يونيه والتي ينظمها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم ومن المقرر أن يقوم بإحيائها النجوم لؤي ومصطفى شوقي مع قائد الأوركسترا الفنان العالمي سليم سحاب على خشبة مسرح البالون مساء اليوم.

تقام إحتفالية ذكرى ثورة 30 يونيه تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

حضر البروفات النهائية للإحتفالية الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية عقب إنتهاء عزاء والده الكاتب الصحفي الكبير محمد عبدالمنعم والفنان العالمي سليم سحاب والنجوم لؤي ومصطفى شوقي.

وتقدم الإحتفالية على فصلين حيث تبدأ فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية بقيادة أوركسترا الفنان العالمي سليم سحاب بتقديم فقرات "موسيقى فيلم غرام في الكرنك - حلاوة شمسنا - العتبة جواز - البنت بيضة - الحجالة - مقطوعة موسيقية - النوبة".

ثم يبدأ الفصل الثاني من الحفل بالنجم مصطفى شوقي حيث يقدم مجموعة من التواشيح والأغاني وهي "لحظ رنا - ياغريب الدار - عجبا لغزال - أبويا وصاني".

ويختتم الحفل بالنجم لؤي والذي يقوم بغناء مجموعة من الأغاني الوطنية وهي “أحلف بسماها - الأقصر بلدنا - ياأغلى اسم في الوجود - بالأحضان”. 

بروفات احتفالية 30 يونيو
بروفات احتفالية 30 يونيو
30 يونيه ثورة 30 يونيه ذكرى ثورة 30 يونيه البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية تامر عبدالمنعم لؤي مصطفى شوقي سليم سحاب

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