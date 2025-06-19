قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تمهيدًا لقصفها..جيش الاحتلال يوجه بإخلاء منطقة سفيدرود الصناعية بإيران
الحرس الثوري الإيراني يعلن نقل جميع المواد النووية إلى "أماكن آمنة"
بعد الخسارة أمام بالميراس .. فرص الأهلي للصعود من مرحلة المجموعات
مدرب بالميراس : الأهلي فريق معتاد علي البطولات والمباراة لم تكن سهلة
مجموعة الأهلي.. إنتر ميامي يفوز على بورتو بثنائية بكأس العالم للأندية
طائرة مسيرة مفخخة تسقط في الأردن والجيش يكشف تفاصيل الحادث
دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق في الهرم وفيصل لمدة 6 ساعات
الاحتلال الإسرائيلي ينفذ هجوما على هدف تحت الأرض بوسط طهران
طهران تعلن فشل مؤامرة إسرائيلية كبرى ضد وزير الخارجية الإيراني
زيادة المرتبات رسميًا.. الحكومة ترفع الرواتب لـ10200 جنيه لهذه الدرجة بدءًا من يوليو
انفجار في مقر إقامة السفير النرويجي بإسرائيل
إيران تصدر تحذيرا بإخلاء مكاتب القناة 14 الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

زيادة المرتبات رسميًا.. الحكومة ترفع الرواتب لـ10200 جنيه لهذه الدرجة بدءًا من يوليو

زيادة المرتبات رسميًا.. الحكومة ترفع الرواتب إلى 10200 جنيه لهذه الدرجة بدءا من يوليو
زيادة المرتبات رسميًا.. الحكومة ترفع الرواتب إلى 10200 جنيه لهذه الدرجة بدءا من يوليو
عبد العزيز جمال

أعلنت الحكومة بدء تطبيق زيادة المرتبات الجديدة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوليو 2025، وذلك في إطار حزمة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف تحسين معيشة الموظفين والتعامل مع معدلات التضخم المتزايدة.

موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة

أوضح الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن صرف مرتبات شهر يوليو 2025 سيبدأ رسميًا يوم الإثنين الموافق 22 يوليو، وفق جدول زمني منظم يراعي توزيع الجهات الحكومية، وستتضمن المرتبات الزيادات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء ووزارة المالية مؤخرًا.

لا زيادة في مرتبات يونيو الجاري

أكدت وزارة المالية أن مرتبات شهر يونيو الجاري يتم صرفها بدءًا من يوم 18 يونيو ولكن بدون الزيادة الجديدة، حيث سيتم تفعيل الزيادات اعتبارًا من مرتبات شهر يوليو فقط.

حزمة زيادات تبدأ من 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيه شهريًا

أعلن نائب وزير المالية أن الحد الأدنى للزيادة في إجمالي الأجر الشهري لموظفي الدولة سيبدأ من 1100 جنيه ويصل إلى 1600 جنيه شهريًا، وذلك وفقًا للدرجة الوظيفية.

الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه شهريًا

في مفاجأة إيجابية، كشفت وزارة المالية أن الحد الأدنى للأجور في مصر سيرتفع ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو المقبل، وذلك في إطار التزام الدولة بدعم الشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل.

علاوات دورية لجميع الموظفين

أوضح كجوك أن العلاوات الدورية ستُصرف لجميع الموظفين حسب الفئة الوظيفية، حيث يحصل المخاطبون بقانون الخدمة المدنية على علاوة بنسبة 10%، بينما يحصل غير المخاطبين على علاوة بنسبة 15%، مع حد أدنى لقيمة العلاوة يبلغ 150 جنيهًا.

صرف حافز إضافي شهري بقيمة تصل إلى 700 جنيه

أعلنت وزارة المالية أنه سيتم صرف حافز شهري إضافي لجميع العاملين في الدولة بقيمة مقطوعة تتراوح ما بين 600 إلى 700 جنيه، ويأتي ذلك بجانب العلاوة الدورية والزيادة الأساسية.

زيادة كبيرة في مخصصات الأجور بالموازنة العامة

خصصت الحكومة المصرية مبلغًا ضخمًا لبند الأجور في الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2025-2026، حيث بلغ إجمالي المخصص 679.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 18.1% عن العام السابق.

جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة

نشرت وزارة المالية تفاصيل المرتبات الجديدة بعد تطبيق الزيادات، على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: من 12,200 إلى 13,800 جنيه

الدرجة العالية: من 10,200 إلى 11,800 جنيه

مدير عام: من 8,700 إلى 10,300 جنيه

الدرجة الأولى: من 8,200 إلى 9,800 جنيه

الدرجة الثانية: من 7,200 إلى 8,500 جنيه

الدرجة الثالثة: من 6,700 إلى 8,000 جنيه

الدرجة الرابعة: من 6,200 إلى 7,300 جنيه

الدرجة الخامسة: من 6,000 إلى 7,100 جنيه

الدرجة السادسة: من 6,000 إلى 7,100 جنيه

ويُعد هذا التعديل في هيكل الأجور خطوة نوعية نحو تحسين ظروف معيشة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

زيادة المعاشات بنسبة 15% بداية من يوليو

لم تقتصر الحزمة الاقتصادية على الموظفين فقط، بل شملت أيضًا أصحاب المعاشات. حيث قررت الحكومة زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2025، يستفيد منها قرابة 13 مليون مواطن.

زيادة المرتبات المرتبات زيادة المرتبات الجديدة موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة صرف مرتبات يوليو بالزيادات الحد الأدنى للأجور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة 3 أيام

ترحيل إجازة 30 يونيو 2025 بقرار رسمي.. تفاصيل

رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة

صور.. رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة

6 أيام إجازة بأمر الحكومة.. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن 30 يونيو والسنة الهجرية

6 أيام إجازة بأمر الحكومة.. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن 30 يونيو والسنة الهجرية

900 جنيه تراجع| هبوط صادم في سعر الجنيه الذهب.. هل حان وقت الشراء؟

900 جنيه تراجع| هبوط صادم في سعر الجنيه الذهب.. هل حان وقت الشراء؟

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من وزير التعليم لضبط امتحانات الثانوية العامة 2025

زيادة المرتبات رسميًا.. الحكومة ترفع الرواتب إلى 10200 جنيه لهذه الدرجة بدءا من يوليو

زيادة المرتبات رسميًا.. الحكومة ترفع الرواتب لـ10200 جنيه لهذه الدرجة بدءًا من يوليو

الايجار القديم

تفاصيل الزيادة السنوية في الإيجار القديم ومدد الإخلاء للوحدات السكنية

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يأمر بإخلاء الشقق فورًا وتسليمها للمالك في 3 حالات

ترشيحاتنا

سيارات فرنسية

5 سيارات فرنسية موديل 2025 في مصر.. الأولى بأرخص سعر

شانجان الجديدة

مواصفات سيارة شانجان الجديدة: Uni-V وEado Plus

موسى جورج

ما لا تعرفه عن برنامج الابتكار لسامسونج العالمية

بالصور

ما ترميش نواة المشمش .. اعرف فوائدها المذهلة

نواة المشمش
نواة المشمش
نواة المشمش

قبل عرضه .. طرح البوسترات الدعائية لفيلم أحمد وأحمد

بوستر فيلم أحمد وأحمد
بوستر فيلم أحمد وأحمد
بوستر فيلم أحمد وأحمد

ميرال الأولى بإعدادية المنيا: المنهج سهل ونصيحتي للتفوق زيادة ساعات المذاكرة | شاهد

الطالبه ميرال نزيه الأولى بالشهادة الإعدادية
الطالبه ميرال نزيه الأولى بالشهادة الإعدادية
الطالبه ميرال نزيه الأولى بالشهادة الإعدادية

يحمى من السرطان والالتهابات .. اكتشف فوائد البرقوق

البرقوق
البرقوق
البرقوق

فيديو

ارملة احسان الترك

لا مسكن ولا معاش.. أرملة إحسان الترك تستغيث من سوء الحال

يسرا وزوجها

لو ماتت هتعمل إيه؟ السؤال الذي أبكى يسرا وزوجها على الهواء

مسلم

بعد أزمته مع نقابة المهن الموسيقية.. مسلم يطرح أحدث أغانيه "غلط"

فوائد البرقوق الصحية

فاكهة صغيرة بمفعول كبير.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد