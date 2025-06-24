يصل لـ16 ألف جنيه .. زيادة مرتبات الموظفين قريباً

يترقب الموظفون زيادة المرتبات ابتداء من شهر يوليو المقبل بعد إعلان رسمي من الحكومة و وزير المالية ب رفع الحد الأدنى للأجور و زيادة المرتبات و المعاشات 2025.

ويتساءل الكثير هل توجد زيادة للموظفين في 2025؟ و كم نسبة الزيادة؟ ومتى يتم تطبيق زيادة رواتب الموظفين؟ ..

زياد المرتبات 2025



وقال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن تطبيق الزيادات سيبدأ فعليًا من يوليو 2025، وإن الحوافز الجديدة تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين دخول الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

وأشار إلى أن الزيادات في المرتبات لن تقتصر على الحافز الإضافي، بل ستتضمن زيادات إجمالية تتراوح بين 1100 و1600 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية.

رئيس الوزراء



جدول مرتبات الموظفين بعد الزيادة 2025

-الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه

-الدرجة الخامسة: 7500 جنيه

-الدرجة الرابعة: 7800 جنيه

-الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه

-الدرجة الثانية: 8900 جنيه

-الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه

-درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه

-الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه

-الدرجة الممتازة: 15100 جنيه

صرف حافز إضافي شهري بقيمة تصل إلى 700 جنيه

أعلنت وزارة المالية أنه سيتم صرف حافز شهري إضافي لجميع العاملين في الدولة بقيمة مقطوعة تتراوح ما بين 600 إلى 700 جنيه، ويأتي ذلك بجانب العلاوة الدورية والزيادة الأساسية.