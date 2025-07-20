13800 للدرجة الممتازة .. موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة يهم آلاف العاملين بالدولة، إذ تزايدت عمليات البحث خلال المدة الأخيرة لمعرفة تفاصيل زيادة المرتبات التي أعلن عنها وزير المالية الذي أكد تنفيذ زيادة الأجور في المحافظات جميعها.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025

يبدأ صرف مرتبات شهر يوليو 2025 في يوم 22 من الشهر ذاته، حسبما أعلن وزير المالية في تصريحاته الأخيرة، إذ سيجري صرف المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلي في مختلف أنحاء الجمهورية، وفق المواعيد التي حددتها المنظومة المالية الإلكترونية، لضمان سلاسة عمليات الصرف.

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مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة

سيجري تطبيق زيادة جديدة على أجور العاملين في القطاع العام بداية من يوليو 2025 وفقًا لتصريحات وزير المالية، وستشهد أقل درجة وظيفية زيادة قدرها 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري، كما سيصل الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، مع إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% للمخاطبين بالقانون الجديد، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

الحد الأدنى للأجور بعد زيادة المرتبات رسميا

بالإضافة إلى الزيادة الدورية في الأجور، سيجري منح العاملين حافزًا إضافيًا يتراوح بين 600 و700 جنيه شهريًا وهذا الحافز يهدف إلى تحسين مستوى الدخل وزيادة القدرة الشرائية للعاملين في الدولة وقد خصصت الحكومة 679.1 مليار جنيه في الموازنة الجديدة للأجور، بمعدل نمو سنوي يبلغ 18.1%.

كانت الحكومة أعلنت أيضًا عن رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، وهو ما يعد خطوة هامة نحو تحسين مستويات الدخل كما سيجري زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من يوليو 2025، مما يساهم في رفع قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية.

جدول مرتبات يوليو بعد الزيادة

الدرجة السادسة: 7100 جنيه

الدرجة الخامسة: 7100 جنيه

الدرجة الرابعة: 7300 جنيه

الدرجة الثالثة: 8000 جنيه

الدرجة الثانية: 8500 جنيه

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 9800 جنيه

درجة المدير العام أو ما يعادلها: 10300 جنيه

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 11800 جنيه

الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: 13800 جنيه

أماكن صرف مرتبات شهر يوليو 2025