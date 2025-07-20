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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة
1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة
عبد العزيز جمال

يحظى جدول المرتبات الجديد وموعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة باهتمام الكثير من موظفي الحكومة، وذلك قبل 48  ساعة فقط من صرف مرتبات شهر يوليو.

أعلنت الحكومة أن زيادة المرتبات تشمل  من 1100 جنيه للدرجة الأقل ، وتصل إلى 1600 جنيه للدرجات العليا.

ويبحث الكثير من الموظفين عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة، وتتضمن مكونات عدة من علاوات وحوافز إضافية، تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي ومواجهة تأثيرات التضخم على الدخل، وضبط توازن الرواتب وفقًا لقانون الخدمة المدنية وضوابط موازنة العام المالي 2025/2026. 

تطبيق الحد الأدنى للأجور ضمن زيادة المرتبات 2025

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري سيرتفع إلى 7,000 جنيه شهريًا، ببدء التطبيق بداية يوليو 2025. 

وتأتي هذه الخطوة كمكون رئيسي في إصلاح منظومة الأجور ضمن حزمة زيادة المرتبات 2025، ويستفيد منها الملايين من الموظفين الحكوميين.

تفاصيل زيادة المرتبات 2025 كاملة

تشمل حزمة زيادة المرتبات 2025 ما يلي:

• زيادة آلية ثابتة تبلغ 1,100 جنيه لأدنى الدرجات الوظيفية.

• علاوة دورية: نسبة 10% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا.

• حافز إضافي شهري يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع موظفي القطاع الحكومي.

وتشكل هذه المكونات جزءًا من الجهد الحكومي لتعزيز قدرة الموظفين على مواجهة الضغوط المعيشية بفعالية.

جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة 

الدرجة الوظيفية

قبل الزيادة (جنيه)

بعد الزيادة (جنيه)

الدرجة الممتازة

12,20013,800

الدرجة العالية أو ما يعادلها

10,20011,800

درجة مدير عام أو ما يعادلها

8,70010,300

الدرجة الأولى أو ما يعادلها

8,2009,800

الدرجة الثانية

7,2008,500

الدرجة الثالثة (التخصصية)

6,7008,000

الدرجة الرابعة

6,2007,300

الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة)

6,0007,100

الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة)

6,0007,100

ويعكس الجدول أثر زيادة المرتبات 2025 على جميع المستويات الوظيفية، مع ارتفاع ملموس في الأجور.

مواعيد صرف زيادة المرتبات 2025 وخطوة الصرف

أكدت وزارة المالية أن مرتبات شهر يوليو 2025 سيتم صرفها وفق الجدول الزمني المعتاد، دون تقديم مواعيد الصرف، حيث تبدأ عمليات صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة من يوم الأحد 22 يوليو وتستمر حتى يوم الجمعة 26 يوليو 2025، وذلك وفقًا للجداول الرسمية المعتمدة لكل جهة حكومية.

وبجانب الزيادة التي يحصل عليها موظفي الحكومة الشهر  الجاري ، أعلنت هيئة السكك الحديدية عن زيادة جديدة في المرتبات لموظفيها من المهندسين والتخصصات الآخرى.

ويأتي قرار زيادة المرتبات للعاملين في الهيئة القومية للسكك الحديدية ليمثل خطوة استراتيجية ضمن خطة أشمل لتطوير منظومة النقل.

وأعلنت الهيئة تفاصيل هذه الزيادة ضمن بيان رسمي يوضح المحاور الخمسة للتطوير، وفي مقدمتها تطوير وتأهيل العنصر البشري باعتباره الأساس في تحسين كفاءة التشغيل.

ويأتي قرار زيادة المرتبات متسقًا مع توجيهات القيادة السياسية وحرص وزارة النقل على تحفيز العاملين، خاصة من يؤدون أدوارًا حيوية في تسيير حركة ملايين الركاب يوميًا.

زيادة المرتبات

زيادة المرتبات 3000 جنيه

وفي خطوة غير مسبوقة، وافقت رئاسة الجمهورية على زيادة المرتبات للعاملين في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بعد مساعٍ جادة من وزارة النقل لتقدير الجهد الكبير المبذول من العاملين يوميًا لخدمة ملايين الركاب.

شملت الزيادة مبلغ 3000 جنيه شهريًا لكل مهندس بالهيئة.

كما تقرر زيادة المرتبات بمقدار 2000 جنيه شهريًا لباقي التخصصات.

يأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على دعم الكوادر الفنية والتخصصية في القطاعات الحيوية، ويعكس اهتمام القيادة السياسية بالعنصر البشري كركيزة أساسية لنجاح المؤسسات الحكومية، خاصة في قطاع النقل.

زيادة المرتبات ومنح استثنائية بمناسبة الأعياد

كما يحصل العاملون بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركاتها التابعة على منحة قدرها 750 جنيهًا في 5 مناسبات وأعياد سنويًا، دون أي استقطاعات، وذلك بتوجيه مباشر من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل، في إطار تقدير جهود العاملين المتواصلة.


 

المرتبات موعد صرف مرتبات شهر يوليو موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة تطبيق الحد الأدنى للأجور المرتبات

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