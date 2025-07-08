أمير هشام: ادوارد مش هياخد مرتب بس ليه نسبة من الصفقات الجديدة

كشف الإعلامي أمير هشام مفاجأة بشأن جون إدوارد مدرب الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أميـر هشام: "سم الزمالك صفقة شيكو بانزا لمدة 4 مواسم".

وأكمل: “جون ادوارد مش هياخد مرتب هياخد نسبة من الصفقات الجديدة”.

وفي إطار آخر، كشف هشام يكن نجم الزمالك السابق عن رائيه في انتقال ياسين مرعي لاعب فاركو إلى منه من هو كونه احد ناشئي الزمالك .

وقال يكن في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون : لا اعلم من هو من قام بالاستغناء عن ياسين مرعي من الزمالك.

وأضاف: لا اعلم إمكانيات ياسين مرعي ولم أتابعه الموسم الماضي مع فريق فاركو .

وواصل: إمكانيات ياسين مرعي لم تظهر بشكل جيد مع فاركو ومن الوارد إلا ينجح مع الأهلي.

وتابع: لم اعمل في التدريب بسبب اني بعيد عن وكلاء اللاعبين ومش معايا اصحاب منهم .

وواصل: كل مدرب له وكيل معين ويقوم بتسويقه ولكن أنا ليس لدي وكيل .

وأردف: دائما ما أقول كلمة الحق هناك لاعبين كثير يأتون للأندية بسبب صداقتهم مع الوكلاء رغم أنهم يفشلون.