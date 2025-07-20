مرتبات يوليو بالزيادة وتبكير الصرف.. واقتصادي: دعم مباشر من الدولة للمواطن في توقيت حساس

في خطوة تهدف إلى التيسير على موظفي الدولة وتوفير سيولة مالية مبكرة تزامنا مع موسم العطلات الصيفية، أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب تطبيق زيادات رسمية جديدة على الرواتب تشمل جميع الدرجات الوظيفية.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن تبذل الدولة المصرية جهودا حثيثة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين، من خلال تبني حلول عملية تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من أبرز هذه الجهود، تعجيل صرف المرتبات والمعاشات لتلبية احتياجات المواطنين في توقيتات حساسة.

وأشار الإدريسي، إلى أن الدولة تسعى لرفع الحد الأدنى للأجور لتحسين الدخل الشهري لشريحة واسعة من العاملين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة للدعم.

متى يبدأ صرف مرتبات يوليو 2025؟

ومن جانبها، أوضحت الوزارة أن صرف المرتبات سيبدأ اعتبارا من يوم الإثنين 21 يوليو 2025، بدلا من الموعد المعتاد يوم 24 من كل شهر، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر وفق جدول زمني منظم يشمل مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وذلك للحد من الازدحام وضمان سلاسة العملية.

ويتم صرف المرتبات حسب الجهات الحكومية خلال هذا التوقيت:

- الإثنين 21 يوليو 2025: بدء صرف المرتبات للقطاعات والمؤسسات التي تبدأ عادة في أول الأسبوع.

من الثلاثاء 22 يوليو وحتى السبت 26 يوليو 2025: يتم توزيع الصرف تدريجيا لباقي الجهات الحكومية، وفق جدول داخلي تعلنه كل وزارة أو هيئة على حدة.

ويتم صرف المرتبات من خلال:

- ماكينات الصراف الآلي (ATM)

- الفروع البنكية الرسمية

- مكاتب البريد المصري المنتشرة في المحافظات

زيادات جديدة على الرواتب

بالتوازي مع موعد الصرف المبكر، سيتم تطبيق زيادات جديدة على الرواتب ضمن خطة الدولة لرفع الحد الأدنى للأجور وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة.

الدرجة الوظيفية الراتب قبل الزيادة (جنيه) الراتب بعد الزيادة (جنيه) الدرجة السادسة 4,000 - 6,000 6,000 - 7,100 الدرجة الخامسة 4,500 7,100 الدرجة الرابعة 5,000 7,300 الدرجة الثالثة 5,500 8,000 الدرجة الثانية 6,000 8,500 الدرجة الأولى غير محدد 9,800 مدير عام غير محدد 10,300 الدرجة العالية غير محدد 11,800 الدرجة الممتازة غير محدد 13,800

كيفية حساب استحقاقك بعد الزيادة؟

لحساب الراتب الجديد الخاص بك بعد تطبيق الزيادة:

- حدد درجتك الوظيفية الحالية بدقة.

- اطلع على الراتب بعد الزيادة في الجدول أعلاه.

- أضف العلاوات الدورية والبدلات المخصصة لوظيفتك.

- راجع بيان مفردات المرتب بعد الصرف للتأكد من تطبيق الزيادة والعلاوات والبدلات بشكل صحيح.

والجدير بالذكر، أن خطوة وزارة المالية بتبكير صرف المرتبات وإضافة زيادات جديدة تعكس حرص الدولة على دعم الموظف وتحسين مستوى معيشته، خاصةً في توقيت تتزايد فيه الأعباء مع العطلات الصيفية ومصروفات الأسر.