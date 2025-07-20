لموظفي الحكومة.. حالات لا تسمح بتقييم الموظف بمرتبة الممتاز

تضمن قانون الخدمة المدنية، عدة آليات للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، كما تضمن القانون حالات من خلالها لا يتم تقييم الموظف فيها بمرتبة الممتاز.



حالات لا تسمح بتقييم الموظف بمرتبة الممتاز



طبقا لنص المادة (78) علي أنه لا يجوز تقويم اداء الموظفة بمرتبة ممتاز فى الحالات الاتية:

إذا وقع عليه جزاء الخصم من الاجر لمدة أو لمدد تزيد على ثلاثة أيام أو بجزاء أشد خلال السنة التى يوضع عنها التقرير .



إذا كان من شاغلى إحدى الوظائف القيادية أو وظائف الإدارة الإشرافية ووقع عليه أى جزاء خلال السنة التى يوضع عنها التقرير.



إذا أتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه دون عذر مقبول، أو لم يجتزه بنجاح.

و فى حالة نقل الموظف من جهة إلى أخرى، تعد الجهة المنقول منها تقريراً عن تقويم أدائه خلال مدة عمله بها، وتُرسله إلى الجهة المنقول إليها للاسترشاد به عند تقويم أدائه.