تعرف على الوظائف الخالية بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة بالندب| تفاصيل

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن توفير عدد من الوظائف للعمل بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة عن طريق الندب من بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016.

وذلك في إطار استكمال التخصصات المطلوبة وتعزيز الكفاءات الفنية والتدريبية بالمركز، دعمًا للجهود التدريبية والتطوير المؤسسي المستمر.

التخصصات المطلوبة للعمل بمركز تدريب سقارة



1. مدير وحدة المشروعات التدريبية.

2. مدير وحدة ضمان الجودة التدريبية.

3. أخصائي تصميم برامج تدريب.

4. أخصائي تدريب.

5. أخصائي تقييم برامج تدريبية.

6. أخصائي المتابعة والتقييم للبرامج التدريبية.

7. أخصائي علاقات عامة.

8. أخصائي تسويق.

الشروط الخاصة بتلك التخصصات كالتالي:

-مدة الخبرة المطلوبة سنتين على الأقل

- المؤهل العلمي للتخصصات الوظيفية المرتبطة بالتدريب (ماجستير أو دكتوراه) أما المؤهل العلمي لباقي التخصصات الوظيفية المطلوبة (حاملي مؤهل عالي مناسب).

طريقة التقديم



تُسلم الطلبات باسم السيد الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية، يدويًا بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة – الدور الأرضي، خلال مواعيد العمل الرسمية (من الساعة 9 صباحًا حتى 2:30 ظهرًا).

فتح باب التقديم

تم فتح باب التقديم الأحد 13 يوليو وحتى السبت 27 يوليو 2025.