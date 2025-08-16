وزير الإسكان يتفقد مشروع إنشاء محطة لتحلية المياه وكومباوند مزارين بالعلمين الجديدة

تفقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع إنشاء محطة لتحلية المياه وكومباوند مزارين بالمدينة، يرافقه مسئولو الوزارة وشركة المقاولون العرب المنفذة للمحطة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

واستمع المهندس شريف الشربيني، خلال جولته اليوم بمدينة العلمين الجديدة، إلى شرح من المهندس أحمد العصار، رئيس شركة المقاولون العرب، عن الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بمشروع محطة تحلية المياه.

وعقب ذلك، انتقل وزير الإسكان لتفقد كمبوند "مزارين"، والمناطق التي تم تشغيلها بالكامل، واطلع على موقف الأعمال الجاري تنفيذها بالعمارات، وموقف التسليمات للوحدات.

وأشار المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، إلى أن المشروع مُقام على مساحة 707 أفدنة، ويضم نحو 7956 وحدة متنوعة بين فيلات وشاليهات وعمارات، ويُعد من المشروعات السكنية المتميزة الجاذبة للاستثمار والسكان على حد سواء بمدينة العلمين الجديدة.

ولفت إلى أنه يقع على الشاطئ الجنوبي لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، بجانب المحال التجارية.