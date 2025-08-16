وزير الإسكان يشهد بدء التشغيل التجريبي لمركز خدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

شهد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء التشغيل التجريبي لمركز خدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة العلمين الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة وقيادات الهيئة، ورئيس جهاز المدينة.

وتم إتاحة تقديم جميع أنواع الخدمات الالكترونية المتاحة بالمراكز التكنولوجية بأجهزة المدن الجديدة على مستوى الجمهورية لأول مرة من خلال مركز واحد بجانب تقديم الخدمات الالكترونية الجديدة.

كما تم تجهيز المركز لاستقبال كافة المواطنين والمستثمرين المتواجدين بمدينة العلمين الجديدة، تيسيرا عليهم خلال فترة تواجدهم بمنطقة الساحل الشمالي .

ويتيح المساعدة وتقديم الدعم الفني لجميع العملاء في الدخول والتسجيل ومتابعة الطلبات المقدمة على كافة منصات الهيئة الإلكترونية المختلفة.

وتجول المهندس شريف الشربيني بمكونات مركز خدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واطلع على الخدمات التي من المقرر أن يقدمها المركز، لافتا إلى أن مدينة العلمين الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع، وتم وجارٍ تشغيل العديد من الخدمات المختلفة بها، ومن بينها الخدمات التعليمية والثقافية والأنشطة الرياضية والصناعية، لتوفير آليات دائمة للحياة والسكن بالمدينة، بالتعاون والتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية لوضع مدينة العلمين الجديدة في صورتها كمدينة بها كافة مقومات الحياة على مدار العام وتحويلها إلى نقطة جذب حضارية متكاملة، بما يعكس الرؤية الشاملة لتنمية الساحل الشمالي الغربي.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة تتبنى خطة شاملة لتنفيذ رؤية الدولة للتحول الرقمي في المجالات كافة، حيث يعد التشغيل التجريبي لمركز خدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اليوم، بمثابة الاستعداد لتحول كامل في أداء الوزارة لتوفير وتيسير مختلف الخدمات للمواطنين والمستثمرين المتواجدين بمنطقة الساحل الشمالي، بجانب عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف المدن الجديدة والمشروعات الجاري تنفيذها.

واستمع وزير الإسكان إلى شرح مفصل من المهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن المشروع، حيث أوضحت أن المشروع يتضمن مقرا لعرض كافة مشروعات الهيئة المنفذة والجاري تنفيذها، ومركزا للخدمات يمكن من خلاله أداء كافة الخدمات من خلال بوابة خدمات الهيئة بحيث يمكن للمواطنين المقيمين بالساحل الشمالي الحصول على كافة الخدمات دون الحاجة للتوجه إلى أجهزة المدن، حيث تم إتاحة عدة نوافذ يمكن من خلالها التقديم على أي خدمة أو الاستعلام عن حالة خدمة سبق التقديم عليها ويمكن تحميل كافة المستندات المطلوبة وأيضا سداد كافة الرسوم المطلوبة للحصول على الخدمة.

وأضافت أنه تم تنفيذ مركز تقديم الخدمات الالكترونية الجديد على مساحة ٤٤٠ م2، ويتكون من عدة قاعات لاستقبال الزائرين على طابقين بحيث يسع لاستقبال عدد كبير من المواطنين والمستثمرين المتعاملين مع الهيئة وأجهزتها، كما يحتوي على شاشات تقوم بعرض أهم وأحدث مشروعات الهيئة المنفذة والجاري تنفيذها خلال الفترة المقبلة، ويتم تنظيم دخول العملاء من خلال منظومة النداء الآلي، والتي تقوم بتحويل العميل للدخول والجلوس مع أحد موظفي خدمة العملاء أو أن يقوم باستخدام أحد أجهزة "الكيوسك" من إجمالي عدد 6 متاح عليها جميع منصات الخدمات الالكترونية المختلفة للهيئة، كما يتيح للعملاء تسجيل الدخول ومتابعة الطلبات المقدمة أو تقديم طلبات جديدة مع إتاحة أرشفة ورفع المستندات المطلوبة وطباعة صورة الطلب وسداد الرسوم المقررة عن طريق فوري أو "الفيزا كارد".

وأضافت أنه وتيسيرا على العملاء تم إتاحة التقديم على باقة متنوعة من الخدمات أو الاستعلام عن موقف الطلب المقدم طوال فترة تواجدهم بالساحل الشمالي دون الحاجة إلى الذهاب إلى المراكز التكنولوجية بأجهزة المدن الجديدة ومنها: خدمات توصيل المرافق بأنواعها، وطلب بيان صلاحية الموقع

وخدمات تراخيص البناء بأنواعها، وطلبات التصالح والموافقة على زيادة مسطح دور السطح بحد أقصى 75%، وطلبات ترخيص المحال وطلبات سداد الرسوم والمستحقات بأنواعها، بجانب أنه تم إتاحة عدد ٥٦ خدمة حتى الآن على المنصة الإلكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية online تيسيرًا على المواطنين، هذا بالإضافة إلى ميزة الحصول على الخدمة مقابل سداد ٥٠٪؜ فقط من رسوم الخدمة في حال التقديم على المنصة الإلكترونية.

وأكدت أنه يمكن أيضًا الحصول على الخدمات عبر رابط المنصة:

‏/https://nuca-services.gov.eg، وتتضمن: طلب استلام قطعة أرض - طلب استلام وحدة - طلب استخراج عقد ابتدائي - طلب استخراج عقد نهائي - طلب اعتماد محضر استلام وحدة صناعية - طلب اعتماد عقد ايجار - طلب اعتماد عقد ايجار خدمي - طلب اعتماد عقد ايجار صناعي - طلب صورة طبق الاصل من مستند سكنى خدمى - طلب صورة من محضر الاستلام - طلب استلام اخطار التخصيص / صورة - طلب إصدار خطابات الشهر العقاري - طلب الموافقة علي زيادة مسطح المباني بدور السطح - طلب ترخيص بناء زيادة مسطح المبانى بدور السطح - طلب ترخيص اعمال بناء "انشاء" - طلب ترخيص اعمال بناء "تعديل"- طلب ترخيص بناء مقبرة - طلب تجديد ترخيص بناء - طلب بيان صلاحية موقع - طلب تحديد الموقف التنفيذي (سكني / صناعي) - طلب معاينة - طلب توصيل عداد كهرباء "دائم - انشائي – مؤقت" - طلب توصيل عداد مياه دائم - طلب توصيل عداد مياه مؤقت - طلب تجديد عداد كهرباء انشائي - طلب تغيير اسم المشترك (عداد كهرباء) لقطعة أرض - طلب تغيير اسم المشترك (عداد كهرباء) لوحدة سكنية - طلب نقل ملكية عداد مياه (اراضي-وحدات سكنية) - تصريح قطع طريق / تكسير اسفلت / حفر مرافق - طلب تصريح حفر – طلب شكوى فنية - طلب استرداد تامين - طلب سداد رسوم نظافة - طلب سداد غرامة مخالفة - طلب التصالح طبقا للقانون 187 لسنة 2023 - طلب تقنين وتوفيق الأوضاع - طلب رخصه محل عام قانون 154 - طلب ترخيص إعلان - طلب تجديد ترخيص إعلان - طلب استرداد تأمين حفر - طلب سداد تكلفة توصيل الغاز.