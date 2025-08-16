قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حظر تحصيل أي مبالغ مالية خارج مصروفات المدارس القانونية بالعام الدراسي الجديد
بديل صناعي لفقرة عنقية مكسورة.. جراحة نادرة لأجنبي في مستشفي برج العرب
مصدر دبلوماسي: واشنطن عرضت على كييف ضمانات أمنية مشابهة للناتو
تجمعها صلة قرابة بمحمد صلاح.. تفاصيل الوداع الأخير لوالدة صبحي خليل بمسقط رأسه في الغربية
الأهلي يكشف لصدى البلد موقفه من التعاقد مع إبراهيم عادل
مصر تؤكد دعمها الكامل للجزائر وتنسيق المواقف حول غزة وليبيا
نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده
الليلة .. نشاط رياح يلطف الأجواء والموجة الحارة انكسرت
في غياب والد محمد صلاح.. الفنان صبحي خليل يشيع جثمان والدته في مسقط رأسه بالغربية
تراجع تاريخي في أسعار السيارات بمصر.. انخفاضات تصل إلى 400 ألف جنيه في يوم
الأهلي يسعى لتجهيز إمام ومروان لمواجهتي المحلة وبيراميدز
وزنه 15 كيلو .. استئصال ورم متشعب من معدة مريض بشبرا الخيمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

فرصة جديدة لحجز شقق «سكن لكل المصريين 7» للمواطنين خارج الأولوية| تفاصيل كل ما تحتاج معرفته!

شقق سكن لكل المصريين 7
شقق سكن لكل المصريين 7
ياسمين القصاص

أصدر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بيانا توضيحيا مهما بشأن نظام الحجز ومقدم جدية الحجز للطرح الثاني من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 7»، وذلك للمواطنين الذين سبق لهم التقديم في إعلان «سكن لكل المصريين 5» ولم يقع عليهم الاختيار (خارج الأولوية)، ويتاح لهم التقديم مجددا في هذا الإعلان الجديد.

آلية الحجز في «سكن لكل المصريين 7»

وأوضح الصندوق، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن جميع العملاء المؤهلين من إعلان «سكن لكل المصريين 5» يمكنهم التقديم مجددا بنظام التخصيص العشوائي، عبر خدمات:

 - استعراض الإعلانات

 - شراء كراسة الشروط

وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق.

شرط مهم قبل التقديم

ونوه الصندوق إلى أن التقديم لحجز وحدة سكنية لا يتاح إلا بعد سحب مقدم جدية الحجز السابق، ويستمر سحب المقدم طوال فترة الإعلان عبر مكاتب البريد المصري.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن الخطوة التي اتخذها صندوق الإسكان الاجتماعي بإتاحة التقديم مجددا للمواطنين غير المُدرجين ضمن الأولوية في الإعلان الخامس، تعكس مرونة النظام وحرص الدولة على تحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الإقبال الكبير على وحدات الإعلان السابع يعكس ثقة المواطنين في المبادرة الرئاسية واستمرار الطلب على الوحدات المدعومة.

إقبال كبير على وحدات الإعلان الجديد

وأكد الصندوق أن الطرح الجديد يشهد إقبالا ملحوظا من المواطنين، سواء في الإعلان الأول أو الثاني، لحجز وحدات سكنية ضمن المبادرة في عدد من المدن الجديدة والمحافظات المختلفة.

الوحدات المتاحة في الطرح الثاني

وفي السياق نفسه، صرحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الطرح الثاني من «سكن لكل المصريين 7» يضم عددا كبيرا من الوحدات السكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، بشرط أن يكونوا من المتقدمين السابقين في «سكن لكل المصريين 5»، ولم يدرجوا ضمن الأولوية، ولم ترفض طلباتهم بسبب:

 - سبق الاستفادة

 - التملك

 - تجاوز شرطي الدخل أو السن

 - على أن يكونوا قد سحبوا مقدم جدية الحجز السابق.

تفاصيل الوحدات المتاحة

34128 وحدة سكنية تحت الإنشاء (تسليم خلال 36 شهرا) في مدن:

 - أسوان الجديدة

 - بني سويف الجديدة

 - حدائق العاصمة

 - برج العرب الجديدة

 - العاشر من رمضان

 - 15 مايو

 - سوهاج الجديدة

 - قنا الجديدة

وهناك 54792 وحدة إسكان أخضر تحت الإنشاء (تسليم خلال 36 شهرا) في مدن:

 - أسوان الجديدة

 - طيبة الجديدة

 - أكتوبر الجديدة

 - حدائق أكتوبر

 - العاشر من رمضان

 - العبور الجديدة

 - بدر

 - السادات

 - المنيا الجديدة

مواعيد التقديم

والفترة المحددة للتقديم وسداد مقدمات جدية الحجز والمصاريف الإدارية:
من 28 يوليو 2025 حتى 28 أغسطس 2025.

كراسة الشروط متاحة إلكترونيا

وفي خطوة لتسهيل الإجراءات وتخفيف الزحام على مكاتب البريد، أعلن الصندوق عن إمكانية:

وتحميل كراسة الشروط إلكترونيا عبر:

 - منصة مصر الرقمية: https://digital.gov.eg

 - موقع صندوق الإسكان: https://www.shmff.gov.eg

خطوات الحصول على كراسة الشروط:

 - إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية

 - سداد مصاريف التسجيل إلكترونيا

 - تحميل كراسة الشروط والاطلاع عليها

والجدير بالذكر، أن يمثل هذا الطرح فرصة ذهبية للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ سابقا، لإعادة التقديم ضمن مبادرة سكنية مدعومة توفر وحدات بأسعار مناسبة وتمويل ميسر، ضمن خطة الدولة لتوفير سكن كريم لكل المصريين.

تامر حسني
مرسيدس
ازهر الشرقية
رضوى الشربيني
