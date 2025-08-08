لم يتبق الكثير .. آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعى سكن لكل المصريين 7

يتساءل ملايين المواطنين عن آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعى "سكن لكل المصريين 7" الخاصة بمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث تم فتح باب الحجز الخاص بالطرح الجديد مؤخرا.

يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب نهاية فترة الحجز والتقديم، حيث يبحث الكثيرين عن رابط كراسة الشروط والتفاصيل الخاصة بهذه الوحدات.

تفاصيل طرح “سكن لكل المصريين 7”

بحسب مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فإن الطرح الثاني من مبادرة سكن لكل المصريين 7 يضم عددًا من الوحدات السكنية التي تتاح فقط للعملاء السابقين الذين تقدموا على إعلان "سكن لكل المصريين 5"، بشرط أن يكونوا خارج الأولوية أو غير منصب عليهم شروط الإعلان السابق.

يمكن لهؤلاء التقديم لحجز 34,128 وحدة سكنية تحت الإنشاء سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا، في عدة مدن جديدة مثل أسوان الجديدة، وبني سويف الجديدة، وحدائق العاصمة، وبرج العرب الجديدة، والعاشر من رمضان وغيرها. كما تتوفر 690 وحدة سكنية جاهزة للتسليم في مدينة أخميم الجديدة.

وقد تم طرح كراسة الشروط للتحميل إلكترونيًا من خلال الرابط المخصص منذ منتصف الشهر الماضي، حيث يجب على المواطن إنشاء حساب خاص به على منصة مصر الرقمية وسداد مصاريف التسجيل عبر الطرق الإلكترونية المتاحة، مما يقلل من الازدحام أمام مكاتب البريد.

كراسة شروط “سكن لكل المصريين 7”

تم إتاحة كراسة الشروط الخاصة بالإعلان "سكن لكل المصريين 7" بدءًا من 15 يوليو الماضي، لتكون متاحة لمحدودي ومتوسطي الدخل الراغبين في التقديم.

ولتحميل كراسة شروط الإسكان الاجتماعي في مبادرة "سكن لكل المصريين 7"، يمكن للراغبين في الحجز الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي أو منصة مصر الرقمية على digital.gov.eg.

يجب على المواطنين إنشاء حساب على المنصة، وسداد المصروفات إلكترونيًا، ومن ثم تحميل كراسة الشروط ورفع المستندات المطلوبة.

سداد مقدم جدية الحجز

يمكن للمواطنين سداد مقدم جدية الحجز في مكاتب البريد المميكن، حيث يبلغ قيمة مقدم الحجز 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم. و50 ألف جنيه للوحدات تحت الإنشاء، والتي سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا.

كما يمكن التعاقد لحجز الوحدات بنظام التمويل العقاري الذي يمتد لمدة 20 عامًا، بفائدة تبلغ 8% سنويًا لمحدودي الدخل، و12% سنويًا لمتوسطي الدخل.

آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعى

يستمر التقديم وسداد مقدم جدية الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي للمواطنين من شريحة محدودي ومتوسطي الدخل حتى 28 أغسطس 2025.

تحتوي هذه المبادرة على نحو 113.1 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا، تشمل 54.8 ألف وحدة إسكان أخضر، حيث تمنح الأولوية للمواطنين الذين تقدموا مسبقًا على مبادرة "سكن لكل المصريين 5".